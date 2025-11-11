Πανελλαδικό συλλαλητήριο αγροτών και κτηνοτρόφων στις 12:00 στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας θα πραγματοποιήσουν στις 12:00 αγρότες και κτηνοτρόφοι, από όλη τη χώρα, έξω από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Η κινητοποίηση διοργανώνεται από την Εθνική Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών διεκδικώντας την άμεση καταβολή των αποζημιώσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς και την στήριξη της κτηνοτροφίας που βρίσκεται σε κρίση λόγω της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

Μετά το συλλαλητήριο έξω από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, θα ακολουθήσει πορεία και παράσταση διαμαρτυρίας προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ αναμένονται αυξημένα μέτρα της Τροχαίας και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας.

Στη συνέχεια Αντιπροσωπεία των αγροτών θα επιδώσει ψήφισμα με τα αιτήματα τους στον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης.

Οριστικές αποφάσεις για τη συνέχιση ή μη των κινητοποιήσεων θα ληφθούν στην πανελλαδική σύσκεψη των αγροτών στη Νίκαια, στις 23 Νοεμβρίου.

‘Όπως ανέφερε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Χρήστος Κέλλας «οι πληρωμές προς τον αγροτικό κόσμο έχουν ξεκινήσει και συνεχίζονται, μετά την ολοκλήρωση των διασταυρωτικών ελέγχων». Επίσης τόνισε ότι τέλος Νοεμβρίου θα πληρωθεί η βασική ενίσχυση καθώς και 178 εκατομμύρια ευρώ το Μέτρο 23 για απώλεια εισοδήματος.

Αγρότες και κτηνοτρόφοι «κατεβαίνουν» σήμερα στην Αθήνα για το συλλαλητήριο

Με λεωφορεία αναμένεται να πάρουν μέρος και Θεσσαλοί αγρότες και κτηνοτρόφοι στη διαμαρτυρία που θα πραγματοποιηθεί σήμερα στην Αθήνααπό την Εθνική Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΘΕΑΣ).

Εν τω μεταξύ η Ομοσπονδία Κτηνοτρόφων και Κτηνοτροφικών Συλλόγων Θεσσαλίας καλεί όλους τους κτηνοτρόφους της περιοχής να συμμετάσχουν δυναμικά και αγωνιστικά στο συλλαλητήριο.

Όπως αναφέρεται στο σχετικό κάλεσμα της Ομοσπονδίας των Θεσσαλών κτηνοτρόφων «η κακή διαχείριση της εκρίζωσης της ευλογιάς, με αποτέλεσμα να έχουμε φτάσει να μετράμε πάνω από 400.000 θανατωμένα ζώα, σε συνδυασμό με τις αναβολές και καθυστερήσεις στις πληρωμές, έχουν οδηγήσει τον κλάδο μας στην απόλυτη καταστροφή. Διαμαρτυρόμαστε και διεκδικούμε τα αυτονόητα για την επιβίωση μας».

Η Ομοσπονδία Κτηνοτρόφων Θεσσαλίας, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας, θα καλύψει τη μετακίνηση με λεωφορεία που θα αναχωρήσουν από Λάρισα, Τύρναβο, Τρίκαλα και Βόλο.

Να σημειωθεί ότι στις 23 Νοεμβρίου, θα πραγματοποιηθεί στη Νίκαια της Λάρισας η συνεδρίαση της Πανελλήνιας Επιτροπής των μπλόκων, προκειμένου να οριστεί η ημερομηνία εξόδου των αγροτών με τρακτέρ στους δρόμους μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου

