search
ΔΕΥΤΕΡΑ 10.11.2025 23:19
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

10.11.2025 22:44

Θεσσαλονίκη: «Δεν δίνουμε ούτε ένα ευρώ για τη συναυλία του Ρέμου», απαντά στην αντιπολίτευση η διοίκηση Αγγελούδη        

10.11.2025 22:44
remos-new

«Δεν δίνουμε ούτε ένα ευρώ για τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου, ούτε για τις άλλες χριστουγεννιάτικες δράσεις μας. Όλα είναι στο πλαίσιο χορηγιών», ήταν η απάντηση που έδωσε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, σχετικά με την κριτική της αντιπολίτευσης για το πώς θα πληρωθεί ο γνωστός καλλιτέχνης που θα δώσει το «παρών» στο άναμμα του χριστουγεννιάτικου δέντρου, που θα πραγματοποιηθεί στις 3 Δεκεμβρίου στην πλατεία Αριστοτέλους.

Στη συναυλία και στο χριστουγεννιάτικο στολισμό της πόλης αναφέρθηκε και ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Τουρισμού και Διαδημοτικής Συνεργασίας, Βασίλης Γάκης, από το βήμα του δημοτικού συμβουλίου. «Δεν μας κοστίζει τίποτα. Και τι είδους κοινωνικός και πολιτιστικός ρατσισμός είναι αυτός; Όταν λέτε “αυτός είναι της πίστας”. Όλα τα είδη της τέχνης έχουν καλούς και κακούς εκτελεστές», τόνισε ο κ. Γάκης. «Μόνο στη Θεσσαλονίκη υπάρχει η γκρίνια αυτή για το ποιος θα ανάψει το δέντρο», πρόσθεσε.

Ο αντιδήμαρχος δήλωσε πως οι προηγούμενες διοικήσεις πέταξαν στις αποθήκες χριστουγεννιάτικο διάκοσμο, τον οποίο τώρα οι υπηρεσίες τον συντηρούν ώστε να στολιστεί όχι μόνο το κέντρο της Θεσσαλονίκης, αλλά και όλες οι γειτονιές.

«Γυρνάτε σε άλλες εποχές, και για αυτές κριθήκατε»

Λίγο νωρίτερα η δημοτική σύμβουλος της παράταξης «Θεσσαλονίκη για Όλους» και πρώην αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Έλλη Χρυσίδου, κατηγόρησε τη διοίκηση λέγοντας «δεν περίμενα ότι θα καλούσαμε τον Ρέμο. Γυρνάτε σε άλλες εποχές, του Ρουβά, των Αγγέλων και για αυτές κριθήκατε. Όλα είναι θέμα επιλογής και αισθητικής».

Διαβάστε επίσης:

Εύβοια: Γυναίκα βρέθηκε απαγχονισμένη μέσα στο σπίτι της

Οι αγρότες ανοίγουν τον «χορό» των κινητοποιήσεων: «Απόβαση» στην Αθήνα, «πολιορκία» στην Αλεξανδρούπολη ενόψει της επίσκεψης Μητσοτάκη

Προαστιακός: Αμαξοστοιχία προσέκρουσε σε δίκυκλο στο κέντρο της Αθήνας – Εγκατέλειψε το σημείο ο μοτοσικλετιστής

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
nicolas petro gustavo petro
ΚΟΣΜΟΣ

Νέες κατηγορίες για διαφθορά απαγγέλθηκαν σε βάρος του Νικολάς Πέτρο, γιου του προέδρου της Κολομβίας

friedrich-merz
ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Μόλις το 18% των Γερμανών θα ήθελε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς να διεκδικήσει την επανεκλογή του        

asthenoforo_ekav_new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Καραμπόλα πέντε οχημάτων στη Μοναστηρίου – Επτά τραυματίες

kakokairia-234
ΕΛΛΑΔΑ

Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες – Πού έπεσε το περισσότερο νερό και πότε θα εξασθενήσουν τα φαινόμενα

remos-new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: «Δεν δίνουμε ούτε ένα ευρώ για τη συναυλία του Ρέμου», απαντά στην αντιπολίτευση η διοίκηση Αγγελούδη        

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kwstas_apostolakis
LIFESTYLE

Αποστολάκης για κρητικές βεντέτες: «Για μισό μέτρο οικόπεδο, παίρνουν ένα μέτρο χώμα»

sfakianaki_kili_cropped
LIFESTYLE

Νότης Σφακιανάκης: Ο λόγος της απουσίας του από την αποτέφρωση της συζύγου του (Video)

treno-new
ΕΛΛΑΔΑ

Γενιδούνιας στο topontiki.gr: Το τρένο μπήκε σε λάθος χάραξη, όχι σε λάθος γραμμή – Δικαιολογημένα πανικοβλήθηκε ο κόσμος

sloukas_faoul_peristeri
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Το FairPlay του Σλούκα από παρότρυνση του Χουάντσο και με τους παίκτες του Παναθηναϊκού να χειροκροτούν τον Παπαγεωργίου του Περιστερίου (Video)

tile8easi
MEDIA

Τηλεθέαση Σαββάτου: Χωρίς αντίπαλο το πρωί ο Μάνεσης - Μοιράστηκαν πρωτιές Mega, ΑΝΤ1 Star και ΣΚΑΪ στις υπόλοιπες ζώνες

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 10.11.2025 23:18
nicolas petro gustavo petro
ΚΟΣΜΟΣ

Νέες κατηγορίες για διαφθορά απαγγέλθηκαν σε βάρος του Νικολάς Πέτρο, γιου του προέδρου της Κολομβίας

friedrich-merz
ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Μόλις το 18% των Γερμανών θα ήθελε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς να διεκδικήσει την επανεκλογή του        

asthenoforo_ekav_new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Καραμπόλα πέντε οχημάτων στη Μοναστηρίου – Επτά τραυματίες

1 / 3