Προαστιακός: Αμαξοστοιχία προσέκρουσε σε δίκυκλο στο κέντρο της Αθήνας – Εγκατέλειψε το σημείο ο μοτοσικλετιστής

Αναστάτωση σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας, 10/11, στο δρομολόγιο του Προαστιακού της Αθήνας, Πειραιάς – Κιάτο, όταν η αμαξοστοιχία προσέκρουσε σε δίκυκλο.

Όπως αναφέρει το athenstransport.com, το περιστατικό έλαβε χώρα στο κέντρο της Αθήνας, όπου, σύμφωνα με τη Hellenic Train, η αμαξοστοιχία 1328, προσέκρουσε στις 19:50 σε δίκυκλο όχημα, το οποίο παραβίασε φυλασσόμενη σιδηροδρομική διάβαση, στην οδό Λένορμαν, κοντά στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Αθηνών – Σταθμό Λαρίσης.

Καλά στην υγεία τους επιβάτες και προσωπικό της αμαξοστοιχίας

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, οι 53 επιβάτες και το προσωπικό της αμαξοστοιχίας είναι καλά στην υγεία τους, ενώ ο οδηγός του δικύκλου, που παραβίασε τη σχετική σήμανση, εγκατέλειψε το σημείο αμέσως μετά το περιστατικό.

Η αμαξοστοιχία παρέμεινε ακινητοποιημένη έως την ολοκλήρωση της αυτοψίας και της καταγραφής του περιστατικού από την Αστυνομία, η οποία έφθασε στο σημείο στις 20:21, και στη συνέχεια αναχώρησε με καθυστέρηση 44 λεπτών.

«Καθ’ όλη τη διάρκεια της αναμονής, το προσωπικό της Hellenic Train ενημέρωνε τους επιβάτες για κάθε εξέλιξη», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση της εταιρείας.

