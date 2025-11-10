Καιρός: Μεγάλα ύψη βροχής στα δυτικά και την Πελοπόννησο – Πού έβρεξε περισσότερο

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Βροχές και τοπικά ισχυρές καταιγίδες εκδηλώθηκαν τη Δευτέρα 10/11, κυρίως στα δυτικά τμήματα και στα ορεινά της Πελοποννήσου, όπου σημειώθηκαν και μεγάλα ύψη βροχής.
Σύμφωνα με δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr, μεγάλα ύψη βροχής καταγράφηκαν στα δυτικά τμήματα και στα ορεινά της Πελοποννήσου.
Όπως αποτυπώνεται στον σχετικό χάρτη, το μεγαλύτερο ύψος βροχής μέχρι και τις 18:20 της Δευτέρας, καταγράφεται στο Ψαθί Μεγαλόπολης, με 99,8 mm.
