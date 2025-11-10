search
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web

10.11.2025 20:41

Καιρός: Μεγάλα ύψη βροχής στα δυτικά και την Πελοπόννησο – Πού έβρεξε περισσότερο

10.11.2025 20:41
vroxi amaxi

Βροχές και τοπικά ισχυρές καταιγίδες εκδηλώθηκαν τη Δευτέρα 10/11, κυρίως στα δυτικά τμήματα και στα ορεινά της Πελοποννήσου, όπου σημειώθηκαν και μεγάλα ύψη βροχής.

Σύμφωνα με δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr, μεγάλα ύψη βροχής καταγράφηκαν στα δυτικά τμήματα και στα ορεινά της Πελοποννήσου.

Όπως αποτυπώνεται στον σχετικό χάρτη, το μεγαλύτερο ύψος βροχής μέχρι και τις 18:20 της Δευτέρας, καταγράφεται στο Ψαθί Μεγαλόπολης, με 99,8 mm.

Οι περιοχές που δέχτηκαν σήμερα τα μεγαλύτερα ύψη νερού

  • Μεγαλόπολη – Ψαθί 99,8
  • Πετάλεια Κέρκυρας 93,8
  • Αμφιλοχία 64,2
  • Αργοστόλι Κεφαλονιάς 60,8
  • Στεμνίτσα Αρκαδίας 59,4
  • Οχυρό Νευροκοπίου 57,4
  • Λυκόχια Αρκαδίας 55,2
  • Θεοδώριανα Άρτας 52,4

