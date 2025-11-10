Νέες αποκαλύψεις για το κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών με τους ιερείς – Τα τάματα, ο ναός–«καβάτζα» και οι επώνυμοι πελάτες

Ο Παρθένιος, ο «Αρχιεπίσκοπος των Παλαιοημερολογητών», είναι ο YouTuber ιερέας που βρίσκεται στο επίκεντρο κυκλώματος ναρκωτικών, το οποίο διακινούσε χασίς και κοκαΐνη, έχοντας μετατρέψει σε «καβάτζα» ναρκωτικών ακόμη και ιερούς ναούς.

Άλλοτε ιερέας, πρώην μοντέλο και τηλεοπτικός πανελίστας, ο 46χρονος ρασοφόρος είχε, μεταξύ άλλων, γράψει βιβλίο vegan συνταγών, διατηρούσε κανάλι στο ΥouTube με πάνω από 200.000 συνδρομητές, ενώ είχε κάνει «πέρασμα» και από τις πασαρέλες και το τραγούδι.

Ο ίδιος είχε καθαιρεθεί από την Ελλαδική Εκκλησία το 2002, ενώ σε βίντεο που έφερε στο «φως» ο ΣΚΑΪ καταγράφεται ο ιερός ναός που φέρεται να χρησιμοποιούσε ο 46χρονος ιερέας, ως αποθήκη ναρκωτικών.

Τι αποκαλύφθηκε από την έρευνα των Αρχών

Από την πολύμηνη έρευνα των στελεχών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών διαπιστώθηκε ότι τα μέλη του κυκλώματος έκρυβαν τα ναρκωτικά σε μια γλάστρα που βρισκόταν στον προαύλιο χώρο του ναού.

Το δίκτυο αποτελείτο από τρεις ρασοφόρους, υπό τις εντολές μιας 52χρονης γυναίκας και ενός Αλβανού υπηκόου συνεργού. Οι 3 εμπλεκόμενοι ιερείς φέρεται να ήταν και οι ίδιοι χρήστες ναρκωτικών και είχαν αναπτύξει ένα πελατολόγιο με πρόσωπα γνωστά στο ευρύ κοινό, από τον καλλιτεχνικό χώρο.

Οι κατηγορούμενοι ιερείς, εκτός από τη διακίνηση ναρκωτικών και την προώθηση μεταναστών, φέρονται να εκμεταλλεύονταν και την πίστη των πολιτών που επισκέπτονταν τον ιερό ναό στη Λιοσίων, αφού, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, έπαιρναν τα τάματα των πιστών και στη συνέχεια απευθύνονταν σε ενεχυροδανειστήρια όπου τα πουλούσαν. Τα χρήματα, μάλιστα, κατέληγαν στη φερόμενη αρχηγό που είχε τον πλήρη οικονομικό έλεγχο της οργάνωσης.

Οι κωδικές ονομασίες και η στρατολόγηση των μελών του κυκλώματος

Από τους αποκαλυπτικούς διαλόγους που ήρθαν στο «φως» από τα μέλη του κυκλώματος, προκύπτει ότι τα δέματα με τα ναρκωτικά έφεραν την κωδική ονομασία «φανουρόπιτες». Συγκεκριμένα «φανουρόπιτα» ήταν η κοκαΐνη, ενώ το «κερί» και «καφεδάκι» η ποσότητα κάνναβης.

Ο διάλογος των μελών

Αρχηγός: Τον βρήκες;

Ιερέας: Περίμενε καλέ! Τώρα βγήκα.

Αρχηγός: Ωραία, πήγαινε εκεί στο στενό ενώ μιλάμε, θα σου πει από τον Τζόνι. Ναι.

Ιερέας: Ένα BMW, τώρα τι χρώμα δε θυμάμαι. Εντάξει.

Αρχηγός: Αστο ανοιχτό για να μου πεις οκ.

Ιερέας: Περίμενε, ναι.

Αρχηγός: Το αφήνω ανοιχτό το τηλέφωνο, άστο πήγαινε εσύ κάνε τη δουλειά σου.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το κύκλωμα είχε δύο πυρήνες: Έναν με ιερείς, και έναν που διαχειριζόταν φυτεία κάνναβης στη Φθιώτιδα. Επτά από τα οκτώ μέλη, είναι γνωστά στις Αρχές.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η στρατολόγηση του ιερέα έγινε από τη φερόμενη αρχηγό, ενώ ο ίδιος στρατολόγησε στο κύκλωμα τους άλλους δύο ιερείς.

Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα με βαριές κατηγορίες για διακίνηση ναρκωτικών.

