Δεν λέει να κοπάσει η ένταση στα Βορίζια: Η αδερφή της 56χρονης καταγγέλλει ότι η μητέρα του Καργάκη την έβρισε και την απείλησε

Καζάνι που… βράζει παραμένουν τα Βορίζια με τις σχέσεις των δύο οικογενειών να βρίσκονται στα άκρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, τα προβλήματα είναι ορατά και παρά την ισχυρή αστυνομική παρουσία υπάρχουν πολλές εντάσεις.

Χαρακτηριστικό είναι το νέο φραστικό επεισόδιο που σημειώθηκε ανάμεσα στους Φραγκιαδάκηδες και τους Καργάκηδες.

Όπως καταγγέλλει η αδερφή της 57χρονης Ευαγγελίας, σήμερα το πρωί που περπατούσε στο δρόμο, πέρασε από το σπίτι της οικογένειας Καργάκη με την μητέρα του Φανούρη να βγαίνει και να την βρίζει.

Όπως αναφέρουν αυτόπτες μάρτυρες του περιστατικού, εκτόξευε απειλές και βρισιές ενώ της ξεκαθάρισε ότι δεν θέλει να περνάει κάτω από το σπίτι της.

Για να ηρεμήσουν τα πνεύματα υπήρξε η παρέμβαση της αστυνομίας ενώ η αδερφή της 57χρονης προχώρησε σε καταγγελία σε βάρος της μητέρας του Φανούρη Καργάκη.

