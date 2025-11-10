search
ΔΕΥΤΕΡΑ 10.11.2025 19:51
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

10.11.2025 17:39

Δεν λέει να κοπάσει η ένταση στα Βορίζια: Η αδερφή της 56χρονης καταγγέλλει ότι η μητέρα του Καργάκη την έβρισε και την απείλησε

10.11.2025 17:39
Untitled-design-5

Καζάνι που… βράζει παραμένουν τα Βορίζια με τις σχέσεις των δύο οικογενειών να βρίσκονται στα άκρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, τα προβλήματα είναι ορατά και παρά την ισχυρή αστυνομική παρουσία υπάρχουν πολλές εντάσεις.

Χαρακτηριστικό είναι το νέο φραστικό επεισόδιο που σημειώθηκε ανάμεσα στους Φραγκιαδάκηδες και τους Καργάκηδες.

Όπως καταγγέλλει η αδερφή της 57χρονης Ευαγγελίας, σήμερα το πρωί που περπατούσε στο δρόμο, πέρασε από το σπίτι της οικογένειας Καργάκη με την μητέρα του Φανούρη να βγαίνει και να την βρίζει.

Όπως αναφέρουν αυτόπτες μάρτυρες του περιστατικού, εκτόξευε απειλές και βρισιές ενώ της ξεκαθάρισε ότι δεν θέλει να περνάει κάτω από το σπίτι της.

Για να ηρεμήσουν τα πνεύματα υπήρξε η παρέμβαση της αστυνομίας ενώ η αδερφή της 57χρονης προχώρησε σε καταγγελία σε βάρος της μητέρας του Φανούρη Καργάκη.

Διαβάστε επίσης

Θεσσαλονίκη: «Μας πέταξαν νερά, μας έβρισαν γελώντας» – Ομοφοβική επίθεση κατά των ιδρυτριών του Orlando LGBT+

Ξανά ισόβια για τους δύο Ρουμάνους που δολοφόνησαν τον Μένη Κουμανταρέα

WWF Ελλάς: Πάνω από 500.000 στρέμματα στάχτη – Το 2025 στις πέντε χειρότερες χρονιές της τελευταίας 20ετίας

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
oyggarezos-new
LIFESTYLE

Δημήτρης Ουγγαρέζος: Σε συζητήσεις για την υιοθεσία παιδιού – «Έχει αλλάξει το καθεστώς»

William family
LIFESTYLE

Ο πρίγκιπας Oυίλιαμ λέει ότι η απόφαση να μην δώσουν κινητά στα παιδιά τους έχει γίνει «θέμα που προκαλεί ένταση»

vorizia-2222-1
ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Τα τρία όπλα που «γάζωσαν» τον Καργάκη, η εντολή για τη βόμβα και οι… κουμπαριές

glipta-parthenona_0406_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γλυπτά Παρθενώνα: Μυστικές διαπραγματεύσεις με το Βρετανικό Μουσείο

the voice new
MEDIA

«The Voice» και «Μια νύχτα μόνο» τα πρώτα σε τηλεθέαση προγράμματα του σαββατοκύριακου (8,9/11)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kwstas_apostolakis
LIFESTYLE

Αποστολάκης για κρητικές βεντέτες: «Για μισό μέτρο οικόπεδο, παίρνουν ένα μέτρο χώμα»

sfakianaki_kili_cropped
LIFESTYLE

Νότης Σφακιανάκης: Ο λόγος της απουσίας του από την αποτέφρωση της συζύγου του (Video)

treno-new
ΕΛΛΑΔΑ

Γενιδούνιας στο topontiki.gr: Το τρένο μπήκε σε λάθος χάραξη, όχι σε λάθος γραμμή – Δικαιολογημένα πανικοβλήθηκε ο κόσμος

sloukas_faoul_peristeri
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Το FairPlay του Σλούκα από παρότρυνση του Χουάντσο και με τους παίκτες του Παναθηναϊκού να χειροκροτούν τον Παπαγεωργίου του Περιστερίου (Video)

tile8easi
MEDIA

Τηλεθέαση Σαββάτου: Χωρίς αντίπαλο το πρωί ο Μάνεσης - Μοιράστηκαν πρωτιές Mega, ΑΝΤ1 Star και ΣΚΑΪ στις υπόλοιπες ζώνες

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 10.11.2025 19:51
oyggarezos-new
LIFESTYLE

Δημήτρης Ουγγαρέζος: Σε συζητήσεις για την υιοθεσία παιδιού – «Έχει αλλάξει το καθεστώς»

William family
LIFESTYLE

Ο πρίγκιπας Oυίλιαμ λέει ότι η απόφαση να μην δώσουν κινητά στα παιδιά τους έχει γίνει «θέμα που προκαλεί ένταση»

vorizia-2222-1
ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Τα τρία όπλα που «γάζωσαν» τον Καργάκη, η εντολή για τη βόμβα και οι… κουμπαριές

1 / 3