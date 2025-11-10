Θεσσαλονίκη: «Μας πέταξαν νερά, μας έβρισαν γελώντας» – Ομοφοβική επίθεση κατά των ιδρυτριών του Orlando LGBT+

Ομοφοβική επίθεση καταγγέλλουν εναντίον τους στο κέντρο της Θεσσαλονίκης η Νάνσυ Παπαθανασίου και η Έλενα Χρηστίδη, ψυχοθεραπεύτριες και υπεύθυνες του επιστημονικού φορέα για την ΛΟΑΤΚΙ+ ισότητα Orlando LGBT+.

Όπως αναφέρουν σε ανάρτησή τους η επίθεση σημειώθηκε ενω επέστρεφαν από το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης όπου η Νάνσυ Παπαθανασίου ήταν μέλος της κριτικής επιτροπής για το Mermaid Award, επίσημο βραβείο του Φεστιβάλ που αναδεικνύει ταινίες ΛΟΑΤΚΙ+ θεματικής.

Όταν οι δυο τους αγκαλιάστηκαν για λίγο περπατώντας στον δρόμο, άτομα τα οποία επέβαιναν σε αυτοκίνητο, τους πέταξαν νερά μέσα από το ανοιχτό παράθυρο και έφυγαν γελώντας και βρίζοντας το ζευγάρι.

«Αν εμείς, γυρνώντας από το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, δύο λευκά άτομα, στερεοτυπικά “καλοντυμένα”, δεχτήκαμε με τόσο κάζουαλ τρόπο μια χιλιοπαιγμένη ομοφοβική επίθεση τέτοιου τύπου στον δρόμο, τι να πούμε για τις τρανς συντρόφισσές μας, τα νεαρά κουήρια, τους μετανάστες ή/και τα άτομα που ασκούν σεξεργασία» διερωτάται η κ. Χρηστίδη και σημειώνει: «Ο λόγος που καταγράφουμε μια μικρή προσωπική εμπειρία στη συλλογική εμπειρία των πολλαπλών διακρίσεων σε βάρος όλων μας, είναι για να θυμόμαστε ότι όποιος δεν παίρνει θέση απέναντι σε όλα τα μέτωπα της επανοργάνωσης της ακροδεξιάς, αλλά διαλέγει μόνο κάποια από αυτά με όρους πολιτικών στρατηγικών, ψευδούς ιεράρχησης αναγκών ή κινηματικών συσχετισμών, έχει ευθύνη. Για εμάς και τις κοινότητές μας το έργο είναι γνωστό, και η δύναμη θα βρίσκεται πάντα στις συλλογικές μας αντιστάσεις» αναφέρει η Όλγα Χρηστίδη.

Αναλυτικά η ανάρτηση

«Στην Ελλάδα του 2025, στη Θεσσαλονίκη, δύο λεσβίες/κουήρ άτομα πιαστήκαμε για λίγο αγκαλιά περπατώντας στον δρόμο. Ήταν αρκετό για να πετάξουν με φόρα νερά πάνω μας μέσα από ένα ανοιχτό παράθυρο αυτοκινήτου που πέρασε γρήγορα δίπλα μας και έφυγε, ενώ μας έβρισαν γελώντας.

Αν εμείς, γυρνώντας από το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, δύο λευκά άτομα, στερεοτυπικά “καλοντυμένα”, δεχτήκαμε με τόσο κάζουαλ τρόπο μια χιλιοπαιγμένη ομοφοβική επίθεση τέτοιου τύπου στον δρόμο, τι να πούμε για τις τρανς συντρόφισσές μας, τα νεαρά κουήρια, τους μετανάστες ή/και τα άτομα που ασκούν σεξεργασία.

Είμαστε καλά και ήρεμες επί προσωπικού.

Αλλά η συλλογική μας οργή θα ξεχειλίζει όσο η ύπαρξη και μόνο στον δημόσιο χώρο, όλων των κουήρ υποκειμένων, τίθεται υπό αμφισβήτηση και απειλή.

Ο λόγος που καταγράφουμε μια μικρή προσωπική εμπειρία στη συλλογική εμπειρία των πολλαπλών διακρίσεων σε βάρος όλων μας, είναι για να θυμόμαστε ότι όποιος δεν παίρνει θέση απέναντι σε όλα τα μέτωπα της επανοργάνωσης της ακροδεξιάς, αλλά διαλέγει μόνο κάποια από αυτά με όρους πολιτικών στρατηγικών, ψευδούς ιεράρχησης αναγκών ή κινηματικών συσχετισμών, έχει ευθύνη.

Για εμάς και τις κοινότητές μας το έργο είναι γνωστό, και η δύναμη θα βρίσκεται πάντα στις συλλογικές μας αντιστάσεις».

Καταδικάζει το ΦΚΘ

Την ομοφοβική επίθεση κατήγγειλε με ανάρτησή του το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, τονίζοντας πως είναι ακλόνητη η πεποίθηση ότι κάθε άτομο αξίζει σεβασμό, καθώς και δίκαιη και ίση μεταχείριση.

«Η προσβλητική γλώσσα, ο εκφοβισμός, η κακομεταχείριση ή οποιαδήποτε μορφή βίας (λεκτικής, σωματικής, σεξουαλικής ή άλλης) που βασίζεται στην ταυτότητα του ατόμου –είτε αυτή αφορά τη φυλή, το φύλο, την εθνικότητα, τη θρησκεία, την καταγωγή, τη σεξουαλικότητα, την κοινωνικοοικονομική τάξη, την αναπηρία ή την ηλικία– δεν είναι ανεκτή. Ενθαρρύνουμε και υποστηρίζουμε μια κουλτούρα συνεργασίας και συμπερίληψης».

Η ανακοίνωση του ΦΚΘ

«Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης καταδικάζει την ομοφοβική επίθεση που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής 9 Νοεμβρίου εις βάρος της Νάνσυς Παπαθανασίου, μέλους της κριτικής επιτροπής για το Mermaid Award, επίσημο βραβείο του Φεστιβάλ που αναδεικνύει ταινίες ΛΟΑΤΚΙ+ θεματικής, και της συντρόφου της, Έλενας-Όλγας Χρηστίδη, λίγες ώρες μετά τη λήξη του φετινού Φεστιβάλ και μόλις μερικά μέτρα μακριά από τους χώρους διεξαγωγής του. Όπως κατήγγειλαν οι δύο ψυχολόγοι και συν-ιδρύτριες του Orlando LGBT+ στα social media, ομάδα αγνώστων τους επιτέθηκε από αυτοκίνητο πετώντας τους νερά και υβρίζοντάς τις.

Η βασική αρχή του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης είναι η ακλόνητη πεποίθηση ότι κάθε άτομο αξίζει σεβασμό, καθώς και δίκαιη και ίση μεταχείριση. Ως εκ τούτου, το Φεστιβάλ έχει δεσμευτεί να προσφέρει ένα ασφαλές και χωρίς αποκλεισμούς περιβάλλον για όλους τους/τις συμμετέχοντες/-ουσες, προσκεκλημένους/-ες, θεατές/-άτριες, επισκέπτες/-έπτριες, εθελοντές/-όντριες και μέλη του προσωπικού. Η προσβλητική γλώσσα, ο εκφοβισμός, η κακομεταχείριση ή οποιαδήποτε μορφή βίας (λεκτικής, σωματικής, σεξουαλικής ή άλλης) που βασίζεται στην ταυτότητα του ατόμου –είτε αυτή αφορά τη φυλή, το φύλο, την εθνικότητα, τη θρησκεία, την καταγωγή, τη σεξουαλικότητα, την κοινωνικοοικονομική τάξη, την αναπηρία ή την ηλικία– δεν είναι ανεκτή. Ενθαρρύνουμε και υποστηρίζουμε μια κουλτούρα συνεργασίας και συμπερίληψης.

Αν είστε άτομο που έχετε επιβιώσει από ομοτρανσφοβική επίθεση, μπορείτε να αναζητήσετε βοήθεια και στήριξη στη γραμμή 11528 – Δίπλα σου.

Ιδρύτριες του Orlando LGBT+

Η Νάνσυ Παπαθανασίου είναι κλινική ψυχολόγος ψυχοθεραπεύτρια και διδακτόρισσα του ΕΚΠΑ με μεταπτυχιακές σπουδές στην διαμεσολάβηση συγκρούσεων και την οργανωτική αλλαγή στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι επιστημονικά υπεύθυνη στη Γραμμή Ψυχολογικής Στήριξης 11528 για τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα, τις οικογένειές τους και τους εκπαιδευτικούς, και εκπαιδεύτρια ατόμων, ομάδων και οργανισμών σε ζητήματα σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας, χαρακτηριστικών και έκφρασης φύλου. Είναι συν-διδάσκουσα των μαθημάτων για τις ΛΟΑΤΚΙ+ ταυτότητες και τις υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης στο Τμήμα Ψυχολογίας (Πάντειο Πανεπιστήμιο) και στο Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής).

Η Έλενα Όλγα Χρηστίδη είναι ψυχολόγος ψυχοθεραπεύτρια και υποψήφια διδακτόρισσα του ΕΚΠΑ με μεταπτυχιακές της σπουδές στην Διεθνή Ιατρική και την Διαχείριση Κρίσεων Υγείας. Έχει εργαστεί με προσφυγικό πληθυσμό και έχει διατελέσει επιστημονικά υπεύθυνη του ελληνικού προγράμματος για την Πιστοποίηση Θυμάτων Βασανιστηρίων, καθώς και μέλος της Διεθνούς Επιτροπής Αναθεώρησης του Istanbul Protocol -Πρωτόκολλο για την Διερεύνηση και την Πιστοποίηση Θυμάτων Βίας και Βασανιστηρίων (ΟΗΕ). Είναι συν-διδάσκουσα των μαθημάτων για τις ΛΟΑΤΚΙ+ ταυτότητες και τις υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης στο Τμήμα Ψυχολογίας (Πάντειο Πανεπιστήμιο) και στο Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής) και επόπτρια ψυχολόγων στην Γραμμή Ψυχολογικής Στήριξης 11528 Δίπλα Σου, για τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα, τις οικογένειές τους και τους εκπαιδευτικούς.

Είναι και οι δύο ιδρύτριες και επιστημονικά υπεύθυνες του Orlando LGBT+.

Διαβάστε επίσης:

Κορινθία: Νεκρός νεαρός σε τροχαίο – Αγροτικό καρφώθηκε σε ελιά, δύο σοβαρά τραυματίες

Θεσσαλονίκη: Ισόβια ξανά στον 62χρονο που σκότωσε την τυφλή, κατάκοιτη μητέρα του – Ένοχος και για τον βιασμό της

Ηράκλειο: Γυναίκα παρασύρθηκε από αυτοκίνητο κοντά στο ΠΑΓΝΗ – Σοκαριστικό βίντεο