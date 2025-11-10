Κορινθία: Νεκρός νεαρός σε τροχαίο – Αγροτικό καρφώθηκε σε ελιά, δύο σοβαρά τραυματίες

Τροχαίο με έναν νεαρό να χάνει τη ζωή του και άλλους δύο να τραυματίζονται σοβαρά σημειώθηκε σήμερα στην Κορινθία.

Όπως αναφέρει το korinthostv, το τροχαίο σημειώθηκε σε επαρχιακό δρόμο κοντά στον Κουταλά όταν ένα αγροτικό στο οποίο επέβαιναν τρία άτομα, εξετράπη της πορείας του λόγω της ολισθηρότητας του οδοστρώματος και «καρφώθηκε» σε ελαιόδεντρο.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του ενός άνδρα και τον σοβαρό τραυματισμό των άλλων δύο.

Στο σημείο έσπευσαν πυροσβέστες όπου απεγκλώβισαν τους επιβαίνοντες καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε τους τραυματίες στο Νοσοκομείο Κορίνθου.

