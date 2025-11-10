search
10.11.2025 12:21

Ηράκλειο: Γυναίκα παρασύρθηκε από αυτοκίνητο κοντά στο ΠΑΓΝΗ – Σοκαριστικό βίντεο

ekab new

Σοκαριστικό βίντεο – ντοκουμέντο από την παράσυρση της γυναίκας νωρίτερα το πρωί της Δευτέρας, κοντά στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου κάνει το γύρο του διαδικτύου.

Όπως φαίνεται από το βίντεο που δημοσιεύει το Creta24gr, η κίνηση των οχημάτων στον δρόμο ήταν αυξημένη. Η γυναίκα, ηλικίας περίπου 60-65 ετών, στην προσπάθεια της να διασχίσει τον δρόμο και να περάσει απέναντι, παρασύρεται με σφοδρότητα από διερχόμενο αυτοκίνητο και πετάγεται στον αέρα.

Σοκαρισμένοι από το περιστατικό, επιχειρηματίες και περαστικοί σπεύδουν να τη βοηθήσουν. Η γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο ΠΑΓΝΗ.

nea-odos-logo-new
ADVERTORIAL

Νέα Οδός: Άσκηση Αποχιονισμού Χειμερινής Περιόδου στον ΑΘΕ, «ΣΦΕΝΔΑΛΗ 2025»

MatthewSkollerChicagoWindPreciousTaylor_promophoto_byPaulNatkin-scaled
ADVERTORIAL

Matthew Skoller & Chicago Wind feat. Precious Taylor «Great Chicago Fire & The Magic Blues You Can’t Lose» – 21-24/11 στο Half Note Jazz Club

famellos_vouli_new_789
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φάμελλος: Με σπασμένα τα φρένα τρέχουν τα κέρδη των 4 τραπεζών και το 2025

kakokairia
ΕΛΛΑΔΑ

Εξασθενεί η κακοκαιρία αλλά παραμένει μαζί μας: Πού θα χτυπήσει τις επόμενες ώρες

bbc
MEDIA

Ο Τραμπ καμαρώνει για την παραίτηση του επικεφαλής του BBC λόγω «λαθών» στην κάλυψη της ομιλίας του στις 6 Ιανουαρίου

kwstas_apostolakis
LIFESTYLE

Αποστολάκης για κρητικές βεντέτες: «Για μισό μέτρο οικόπεδο, παίρνουν ένα μέτρο χώμα»

sfakianaki_kili_cropped
LIFESTYLE

Νότης Σφακιανάκης: Ο λόγος της απουσίας του από την αποτέφρωση της συζύγου του (Video)

treno-new
ΕΛΛΑΔΑ

Γενιδούνιας στο topontiki.gr: Το τρένο μπήκε σε λάθος χάραξη, όχι σε λάθος γραμμή – Δικαιολογημένα πανικοβλήθηκε ο κόσμος

sloukas_faoul_peristeri
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Το FairPlay του Σλούκα από παρότρυνση του Χουάντσο και με τους παίκτες του Παναθηναϊκού να χειροκροτούν τον Παπαγεωργίου του Περιστερίου (Video)

tile8easi
MEDIA

Τηλεθέαση Σαββάτου: Χωρίς αντίπαλο το πρωί ο Μάνεσης - Μοιράστηκαν πρωτιές Mega, ΑΝΤ1 Star και ΣΚΑΪ στις υπόλοιπες ζώνες

famellos_vouli_new_789
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φάμελλος: Με σπασμένα τα φρένα τρέχουν τα κέρδη των 4 τραπεζών και το 2025

