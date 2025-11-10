Ηράκλειο: Γυναίκα παρασύρθηκε από αυτοκίνητο κοντά στο ΠΑΓΝΗ – Σοκαριστικό βίντεο

Σοκαριστικό βίντεο – ντοκουμέντο από την παράσυρση της γυναίκας νωρίτερα το πρωί της Δευτέρας, κοντά στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου κάνει το γύρο του διαδικτύου.

Όπως φαίνεται από το βίντεο που δημοσιεύει το Creta24gr, η κίνηση των οχημάτων στον δρόμο ήταν αυξημένη. Η γυναίκα, ηλικίας περίπου 60-65 ετών, στην προσπάθεια της να διασχίσει τον δρόμο και να περάσει απέναντι, παρασύρεται με σφοδρότητα από διερχόμενο αυτοκίνητο και πετάγεται στον αέρα.

Σοκαρισμένοι από το περιστατικό, επιχειρηματίες και περαστικοί σπεύδουν να τη βοηθήσουν. Η γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο ΠΑΓΝΗ.

