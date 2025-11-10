search
ΔΕΥΤΕΡΑ 10.11.2025 11:55
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

10.11.2025 11:02

Θεσσαλονίκη: Χιλιάδες Τούρκοι συρρέουν για την επέτειο του θανάτου του Κεμάλ

10.11.2025 11:02
kemal spiti new

Χιλιάδες Τούρκοι εκδρομείς βρίσκονται σήμερα στη Θεσσαλονίκη, με αφορμή την 87η επέτειο, από το θάνατο του Κεμάλ Ατατούρκ.

Δεκάδες τουριστικά λεωφορεία έχουν φτάσει στην πόλη και οι Τούρκοι επισκέπτες δίνουν το «παρών» στην τελετή μνήμης στο σπίτι όπου γεννήθηκε ο ηγέτης της χώρας τους και στεγάζεται το προξενείο της Τουρκίας στη Θεσσαλονίκη, το οποίο και παράμεινε κλειστό από τις 4 Δεκεμβρίου για λόγους ανακαίνισης.

Όπως είναι λογικό, έχουν ενισχυθεί τα μέτρα ασφαλείας από την Ελληνική Αστυνομία, με αυξημένες περιπολίες και ρυθμίσεις κυκλοφορίας στους γύρω δρόμους.

Ιδιοκτήτης καταστήματος στην περιοχή του τουρκικού προξενείου, μιλώντας στην ΕΡΤ3 όνισε πως υπολογίζεται ότι έχει έρθει 3-4.000 κόσμος.

«Γενικότερα όλο το Σαββατοκύριακο είχαμε κόσμο, από την Παρασκευή το απόγευμα και η κίνηση θα κορυφωθεί την άλλη Κυριακή γιατί αυτή την εβδομάδα είναι κλειστά τα σχολεία στην Τουρκία και περιμένουμε αρκετά γκρουπ με παιδιά δημοτικού και γυμνασίου», σημείωσε αρχικά και επισήμανε ότι το 2026 αναμένονται 400-500.000 επισκέπτες στο συγκεκριμένο σημείο.

Διαβάστε επίσης

Χρυσοχοΐδης για Βορίζια: Η αστυνομία δεν θα αφήσει τους νταήδες και τους μαφιόζους

Δίκη για υποκλοπές: Ολοκληρώνεται η κατάθεση Σπίρτζη

Μεγάλα προβλήματα στη Δυτική Ελλάδα από την κακοκαιρία – Εγκλωβίστηκαν οδηγοί στην εθνική Καλάματας-Τρίπολης (videos)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
dasos new
ΚΟΣΜΟΣ

COP30: Χωρίς τον Τραμπ η διάσκεψη του ΟΗΕ για το Κλίμα στον Αμαζόνιο

georgiadis_samaras_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Γεωργιάδης «απαντάει» στον Σαμαρά: Προσέγγιση με το ζόρι δεν υπάρχει

KATHIMERINI_LOGO
MEDIA

Η Καθημερινή «κατέβασε» τον λίβελο Δρυμιώτη για τη Λοΐζου και «απολογείται για το ατυχές δημοσίευμα»

predator-new
ΣΙΝΕΜΑ

Ιστορικό άνοιγμα για την ταινία «Predator: Badlands» στο box office

metro
ΕΛΛΑΔΑ

Ρυθμίσεις στη γραμμή 2 του μετρό από σήμερα – Ποιοι σταθμοί θα κλείνουν το βράδυ και ποιες ημέρες

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kwstas_apostolakis
LIFESTYLE

Αποστολάκης για κρητικές βεντέτες: «Για μισό μέτρο οικόπεδο, παίρνουν ένα μέτρο χώμα»

sfakianaki_kili_cropped
LIFESTYLE

Νότης Σφακιανάκης: Ο λόγος της απουσίας του από την αποτέφρωση της συζύγου του (Video)

treno-new
ΕΛΛΑΔΑ

Γενιδούνιας στο topontiki.gr: Το τρένο μπήκε σε λάθος χάραξη, όχι σε λάθος γραμμή – Δικαιολογημένα πανικοβλήθηκε ο κόσμος

tile8easi
MEDIA

Τηλεθέαση Σαββάτου: Χωρίς αντίπαλο το πρωί ο Μάνεσης - Μοιράστηκαν πρωτιές Mega, ΑΝΤ1 Star και ΣΚΑΪ στις υπόλοιπες ζώνες

xristidou
LIFESTYLE

Χρηστίδου για απιστία: «Είναι εξαπάτηση - Το σκέφτομαι αν πρέπει να γίνει ποινικό αδίκημα»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 10.11.2025 11:54
dasos new
ΚΟΣΜΟΣ

COP30: Χωρίς τον Τραμπ η διάσκεψη του ΟΗΕ για το Κλίμα στον Αμαζόνιο

georgiadis_samaras_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Γεωργιάδης «απαντάει» στον Σαμαρά: Προσέγγιση με το ζόρι δεν υπάρχει

KATHIMERINI_LOGO
MEDIA

Η Καθημερινή «κατέβασε» τον λίβελο Δρυμιώτη για τη Λοΐζου και «απολογείται για το ατυχές δημοσίευμα»

1 / 3