10.11.2025
10.11.2025 10:28

Χρυσοχοΐδης για Βορίζια: Η αστυνομία δεν θα αφήσει τους νταήδες και τους μαφιόζους

10.11.2025 10:28
Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης  αναφερόμενος στο μακελειό με τους 2 νεκρούς στα Βορίζια Κρήτης, σημείωσε πως «πρέπει να τελειώνουμε με την αντίληψη της ανοχής, δεν μπορεί να συνεχιστεί. Η αστυνομία δεν θα αφήσει τους νταήδες και τους μαφιόζους».

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ, τόνισε ότι «θα γίνουν εκτεταμένοι έλεγχοι και σε συγκεκριμένες οικογένειες για να ξεριζωθεί το κακό».

Μιλώντας για τα μέτρα για την οπλοκατοχή, δήλωσε ότι θα ψηφιστεί διάταξη που θα καλεί όλους να παραδώσουν τα παράνομα όπλα, κάτι που είναι κακούργημα, και αν τα έχουν παράνομα, θα οδηγηθούν στη φυλακή. Πρόσθεσε επίσης όποιος σηκώσει όπλο σε κοινωνική εκδήλωση θα οδηγείται στο αυτόφωρο και στη φυλακή.

Άνοιξαν τα σχολεία στα Βορίζια

Παρουσία κλιμακίου του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού με ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς, άνοιξαν σήμερα τα σχολεία στα Βορίζια.

Έπειτα από απουσία μιας ολόκληρης εβδομάδας και μετά το μακελειό με τους δύο νεκρούς στην περιοχή, αρκετοί μαθητές του νηπιαγωγείου και του δημοτικού σχολείου επέστρεψαν στο σχολείο, με στόχο να μπορέσουν να επανέλθουν στην καθημερινότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας, με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών τους, αλλά και ειδικών.

Την ίδια ώρα οι αστυνομικές έρευνες και έλεγχοι συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό, ενώ μέσα στην ημέρα αναμένεται να απολογηθούν δύο ακόμη από τους κατηγορούμενους για συμμετοχή στην υπόθεση.

Πρόκειται για τον 43χρονο και τον 48χρονο, μέλη και οι δύο της οικογένειας του 39χρονου θύματος από το μακελειό. Χθες, προφυλακίστηκαν τα τρία αδέλφια της οικογένειας Φραγκιαδάκη μετά απόφαση της εισαγγελέας και αναμενόταν να μεταφερθούν σε φυλακές εκτός Κρήτης.

