Πυκνώνουν τα στοιχεία και εντείνονται οι έρευνες για το μακελειό στα Βορίζια – Προφυλακίστηκαν τα τρία αδέρφια της οικογένειας Φραγκιαδάκη

Οι έρευνες για τη φονική σύγκρουση στα Βορίζια Ηρακλείου κινούνται πλέον σε πολλαπλά επίπεδα, με την ΕΛΑΣ να προσπαθεί να χαρτογραφήσει πλήρως τα γεγονότα που οδήγησαν στην αιματοχυσία και να αποτρέψει νέο γύρο βίας. Η κατάσταση στο χωριό παραμένει εύθραυστη, ενώ η αστυνομική παρουσία παραμένει με συνεχείς ελέγχους σε όσους εισέρχονται στην περιοχή.

Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν τα δυο μέλη της οικογένειας Καργάκη τα οποία οι αρχές θεωρούν ότι είναι τα πρόσωπα στο βίντεο όπου παρουσιάστηκε πριν λίγες ημέρες από την αιματηρή συμπλοκή. Το βίντεο δείχνει τον έναν Καργκάκη, οι αρχές εκτιμούν ότι είναι ο 43χρονος γαμπρός του νεκρού Φανούρη Καργάκη ο οποίος πυροβολεί με καλάσνικοφ από τις σφαίρες του οποίου σκοτώθηκε η Ευαγγελία Φραγκιάδακη. Και το άλλο πρόσωπο είναι συγγενής του γαμπρού του Φανούρη Καργάκη ένας 48χρονος ο οποίος ήταν δίπλα στον 43χρονο ξάδερφό του που πυροβολεί όπως φάνηκε στο επίμαχο βίντεο.

Χθες η ανακρίτρια μετέβη εσπευσμένα στο Αστυνομικό Μέγαρο του Ηρακλείου όπου κρατούνται τα τρία αδέλφια Φραγκιαδάκη που είχαν παραδοθεί και μετά από την απολογία τους, αποφασίστηκε η προφυλάκισή τους. Αυτό έγινε για λόγους ασφαλείας καθώς για σήμερα είναι προγραμματισμένη και η απολογία των δυο Καργάκηδων και για την αποφυγή τυχόν επεισοδίων μεταξύ μελών των δυο οικογενειών αποφασίστηκε χθες να γίνει η απολογία των τριών αδερφών της οικογένειας Φραγκιαδάκη.

Την ίδια ώρα, στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν στη συμπλοκή, οι διαδρομές των εμπλεκομένων και τα κίνητρα που πυροδότησαν την ακραία ένταση ανάμεσα στις δύο οικογένειες, με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για οικονομικές και κτηματομεσητικές διαφορές που εμπεριέχουν και επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αξιωματικοί της Αστυνομίας εξετάζουν υλικό από κινητά τηλέφωνα και κάμερες, ενώ συνεχίζονται στοχευμένες αναζητήσεις σε ορεινές περιοχές του Ψηλορείτη για τον εντοπισμό επιπλέον οπλισμού που εκτιμάται ότι αποκρύφτηκε αμέσως μετά την ανταλλαγή πυροβολισμών.

ΕΚΑΜίτες πραγματοποίησαν επιχειρήσεις το προηγούμενο 48ωρο στον Ψηλορείτη με τα κλιμάκια να αναζητούν όχι μόνο όπλα, αλλά και πρόσωπα. Συνολικά, μέσα σε 48 ώρες έγιναν 15 προσαγωγές συγγενικών προσώπων και κατοίκων των Βοριζίων. Όλοι αφέθηκαν ελεύθεροι, ωστόσο οι πληροφορίες που συλλέχθηκαν κρίνονται απαραίτητες για το παζλ της υπόθεσης. Ήδη δύο μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη έχουν προφυλακιστεί για την υπόθεση. Και συγκεκριμένα οι δυο τραυματίες από την αιματηρή συμπλοκή οι οποίοι υπό συνθήκες απόλυτης μυστικότητας, μεταφέρθηκαν το βράδυ της Παρασκευής με το πλοίο της γραμμής σε φυλακές εκτός Κρήτης. Η επιλογή απομακρυσμένου σωφρονιστικού καταστήματος κρίθηκε αναγκαία καθώς στην Αλικαρνασσό κρατούνται μέλη της οικογένειας Καργάκη, γεγονός που θα μπορούσε να προκαλέσει νέο κύκλο αντεκδίκησης. Οι δύο άνδρες, ηλικίας 25 και 30 ετών, αρνήθηκαν τις κατηγορίες στην απολογία τους, ωστόσο σε βάρος τους έχουν ασκηθεί βαριές κατηγορίες για ανθρωποκτονία και πολλαπλές απόπειρες ανθρωποκτονίας.

Παράλληλα, οι αρχές δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στην υπόθεση του εκρηκτικού μηχανισμού που είχε τοποθετηθεί στο σπίτι του 27χρονου Φραγκιαδάκη λίγες ώρες πριν το μακελειό. Η έκρηξη θεωρείται πλέον η απαρχή της αλυσίδας των γεγονότων. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι ο δράστης που τοποθέτησε τη βόμβα συνδέεται με την οικογένεια Καργάκη. Η έρευνα φέρεται επίσης να οδηγεί σε δεύτερο εμπλεκόμενο, τον κατασκευαστή του μηχανισμού, ο οποίος πιθανότατα προέρχεται από άλλη οικογένεια της ευρύτερης περιοχής, γνωστή για παλαιότερες εμπλοκές σε υποθέσεις εκρηκτικών. Οι αρχές εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο η εντολή για την τοποθέτηση του μηχανισμού να δόθηκε μέσα από τη φυλακή, καθώς στην πρόσφατη έρευνα της ΕΚΑΜ σε κελιά της Αλικαρνασσού βρέθηκαν κινητά τηλέφωνα τα δεδομένα των οποίων αναμένονται αυτές τις ημέρες.

Στην άλλη πλευρά των ερευνών, οι αστυνομικοί αναζητούν το σύνολο των όπλων που πυροδότησαν την πολύνεκρη σύγκρουση. Μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί τέσσερα, ωστόσο θεωρείται δεδομένο ότι χρησιμοποιήθηκαν περισσότερα. Ήδη έχουν φθάσει στην Κρήτη 150 επιπλέον αστυνομικοί για να ενισχύσουν τις τοπικές δυνάμεις, ενώ το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος αναβαθμίζεται σε υποδιεύθυνση με ειδικό τμήμα για εγκλήματα που συνδέονται με παρακρατικό οπλισμό και αιματηρές βεντέτες.

Εννέα ημέρες μετά το μακελειό, και χθες οι δύο οικογένειες δεν πραγματοποίησαν μνημόσυνα για τα θύματα, σε μια προσπάθεια να αποφευχθεί νέα συγκέντρωση που θα μπορούσε να πυροδοτήσει εντάσεις. Στο κήρυγμά του ο ιερέας του χωριού απηύθυνε κάλεσμα για αυτοσυγκράτηση και ειρήνη, υπογραμμίζοντας ότι η κοινότητα πρέπει να αποφύγει την αναβίωση παλαιών κύκλων βίας.

Σήμερα τα σχολεία των Βοριζίων αναμένεται να ανοίξουν ξανά για πρώτη φορά μετά τα γεγονότα. Στο χωριό έχουν ήδη φθάσει ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί του υπουργείου Παιδείας, οι οποίοι θα παραμείνουν για 15 ημέρες, στηρίζοντας μαθητές και εκπαιδευτικούς στην επιστροφή τους σε κανονικούς ρυθμούς μέσα σε ένα περιβάλλον που εξακολουθεί να βρίσκεται σε αναστάτωση.

