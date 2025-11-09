search
ΚΥΡΙΑΚΗ 09.11.2025 22:44
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

09.11.2025 20:29

Κέρκυρα: Αιωνόβιο δέντρο ξεριζώθηκε και πλάκωσε 3 αμάξια – Μεγάλα προβλήματα από την κακοκαιρία και στην Λακωνία

09.11.2025 20:29
coffy1

Kύμα κακοκαιρίας με ισχυρούς ανέμους και έντονη βροχόπτωση, πλήττει από το απόγευμα την Κέρκυρα.

Στο κέντρο της πόλης ξεριζώθηκε αιωνόβιο δένδρο και κατέρρευσε τμήμα τοιχίου παλιών οχυρώσεων με αποτέλεσμα να καταπλακωθούν 3 αυτοκίνητα στην οδό Στεφάνου Πάδοβα. Αυτή ώρα στο σημείο επιχειρούν η Πυροσβεστική και η Πολιτική Προστασία του Δήμου.

Οι κάτοικοι της περιοχής αναφέρουν πως ήταν αναμενόμενο το συμβάν καθώς το τοιχίο είχε κλήση, εδώ και πάρα πολύ καιρό.

Πλημμυρικά φαινόμενα, έχουν δημιουργηθεί σε δρόμους περιφερειακά της πόλης κοντά στο αεροδρόμιο και το λιμάνι. Επίσης, μεγάλα ύψη βροχής σημειώνονται στην Βόρεια Κέρκυρα.

Προβλήματα στη Λακωνία

Προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία και στη Λακωνία με πλημμύρες και υπερχείλιση ρεμάτων στην ευρύτερη περιοχή των Μολάων. Σύμφωνα με το notospress.gr, oι χείμαρροι στον κάμπο των Μολάων «φούσκωσαν», με αποτέλεσμα τα νερά να καλύψουν τμήματα της Εθνικής Οδού Μολάων – Συκιάς.

Στο γεφύρι της Μεταμόρφωσης, το νερό είχε φτάσει στο ύψος του δρόμου, ενώ μηχανήματα του Δήμου Μονεμβασίας απομάκρυναν φερτά υλικά. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, μεγάλοι όγκοι νερού κατέβηκαν από τη Γκαγκανιά προς τους Μολάους.

Στην περιοχή μεταξύ Μολάων και Νιάτων, όχημα παρασύρθηκε από τα νερά και ο οδηγός σώθηκε. Η βροχή προκάλεσε πλημμύρες σε καλλιέργειες, ενώ στην Απιδιά η βροχόπτωση έφτασε τα 79,2 χιλιοστά.

Διαβάστε επίσης:

Βορίζια: Προφυλακίστηκαν τα τρία αδέλφια Φραγκιαδάκη

Βόλος: Ο λιμενικός που συνελήφθη για ασέλγεια, κατηγορείται και για φακελάκι σε ελέγχους πλοίων

Νέος Κόσμος: 23χρονος έπεσε θύμα ληστείας με οπαδικά κίνητρα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
omada_alitheias_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Καταδίκη για το γκαζάκι ασφαλώς, αλλά παιδικός σταθμός στις 6 το πρωί Σαββάτου;

sarkozi new
ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Τη Δευτέρα η εξέταση του αιτήματος αποφυλάκισης του Νικολά Σαρκοζί

vizika
MEDIA

Θρήνος στην αθλητική δημοσιογραφία – Απεβίωσε η Αγγελική Βύζικα

trena-bratislava
ΚΟΣΜΟΣ

Σλοβακία: Δύο τρένα συγκρούστηκαν κοντά στην Μπρατισλάβα – Πληροφορίες για πολλούς τραυματίες

aerodromio-usa
ΚΟΣΜΟΣ

To shutdown στις ΗΠΑ φέρνει… χάος: Με το «σταγονόμετρο» πλέον οι πτήσεις του εσωτερικού σε όλη τη χώρα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
sfakianaki_kili_cropped
LIFESTYLE

Νότης Σφακιανάκης: Ο λόγος της απουσίας του από την αποτέφρωση της συζύγου του (Video)

kwstas_apostolakis
LIFESTYLE

Αποστολάκης για κρητικές βεντέτες: «Για μισό μέτρο οικόπεδο, παίρνουν ένα μέτρο χώμα»

soi soy nea sezon – new
MEDIA

Τηλεθέαση: «Άχαστο» το «Σόι σου» για 2η εβδομάδα - ...Σάρωσαν «Χαμπέοι» και «Τριαντάφυλλοι» στην prime time

fisiko_aerio_simfonia_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το γεωπολιτικό παιχνίδι πίσω από τα πανηγύρια: Τι σημαίνει η συμφωνία για το αμερικανικό LNG και η πραγματική επίδραση για την Ελλάδα

astynomikoi kriti- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Aνώγεια: Όταν υπογράφτηκε, πριν 20 χρόνια, διακήρυξη κατά της οπλοφορίας- οπλοχρησίας

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 09.11.2025 22:44
omada_alitheias_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Καταδίκη για το γκαζάκι ασφαλώς, αλλά παιδικός σταθμός στις 6 το πρωί Σαββάτου;

sarkozi new
ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Τη Δευτέρα η εξέταση του αιτήματος αποφυλάκισης του Νικολά Σαρκοζί

vizika
MEDIA

Θρήνος στην αθλητική δημοσιογραφία – Απεβίωσε η Αγγελική Βύζικα

1 / 3