ΕΛΛΑΔΑ

09.11.2025 17:31

Νέος Κόσμος: 23χρονος έπεσε θύμα ληστείας με οπαδικά κίνητρα

09.11.2025 17:31
astynomia new

Θύμα ληστρικής επίθεσης με οπαδικά κίνητρα έπεσε ένας 23χρονος, το Σάββατο, λίγο πριν τις 7 το απόγευμα, στην συμβολή των οδών Βλαχοθανάση και Βλάσση, στον Νέο Κόσμο.

Ο 23χρονος ενώ περπατούσε στον δρόμο, σταμάτησαν μπροστά του 3 άτομα που επέβαιναν σε μηχανές και τον ρώτησαν τι ομάδα ήταν. Εκείνος απάντησε «ΑΕΚ» και εκείνοι με την σειρά τους, τους απάντησαν «Μόνο Παγκράτι και Ολυμπιακός», χτυπώντας τον στη συνέχεια στο κεφάλι, ενώ του αφαίρεσαν και το πορτοφόλι του.

Οι δράστες αμέσως μετά διέφυγαν αναπτύσσοντας ταχύτητα, ενώ το θύμα δεν ζήτησε να μεταφερθεί σε νοσοκομείο.

Για το περιστατικό διενεργείται έρευνα από την Ασφάλεια για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των δραστών.

