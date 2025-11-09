search
09.11.2025 17:15

Συγκλονίζει η μητέρα της δολοφονημένης Γαρυφαλλιάς: «Ήθελε να την αφανίσει» – «Ποια δεύτερη ευκαιρία να έχει; Το παιδί μου είναι κάτω από τα μάρμαρα»

garyfallia

Με αφορμή την ολοκλήρωση του σταδίου εξέτασης των μαρτύρων στην εκδίκαση της υπόθεσης δολοφονίας της Γαρυφαλλιάς Ψαράκου, στη Φολέγανδρο το καλοκαίρι του 2021, μίλησε στο ΕΡΤnews radio 105,8, η μητέρα της Γαρυφαλλιάς, Αλέκα Ψαράκου.

Η μητέρα της αδικοχαμένης Γαρυφαλλιάς εξέφρασε την οδύνη και την αγανάκτησή της για την προσπάθεια να ζητήσει ελαφρυντικά ο δράστης, ενώ εμφανίστηκε απογοητευμένη για την πορεία της δικαστικής διαδικασίας.

«Δυστυχώς ο νόμος του παρέχει το δικαίωμα να πάει σε δεύτερο βαθμό, ζητώντας κάποια ελαφρυντικά. Κατά τη δική μου γνώμη και της οικογένειάς μου, αλλά πιστεύω και της κοινής γνώμης, όταν ένας άνθρωπος καθομολογίαν δολοφόνος, ομόφωνα καταδικασμένος με πλήρη καταλογισμό χωρίς ψυχική ορμή, καταδικάζεται ισόβια, γιατί να μπορεί να έχει αυτό το δικαίωμα; Και για μας είναι πολύ δύσκολο να ξαναζούμε τη δολοφονία του παιδιού μας και να ακούμε όλα αυτά στα δικαστήρια. Είναι πολύ σκληρό. Δεν υπάρχει μετάνοια, ούτε λυπάμαι», τόνισε η κυρία Ψαράκου.

Σημείωσε δε, ότι δεν της έχουν ζητήσει συγγνώμη ούτε ο δράστης, αλλά ούτε και η οικογένεια του, «Δεν μας έχουν πει καμία συγγνώμη, ούτε η οικογένειά του. Χθες ακούσαμε τη μητέρα του να λέει ότι θέλει να μας παρηγορήσει και να ζητήσει συγγνώμη, μετά από τέσσερα χρόνια και μπροστά σε εφετείο που θέλουν καλύτερη μεταχείριση για το παιδί τους. Όλα αυτά είναι υποκριτικά. Έδειξαν πως το έγκλημα δεν το διέπραξε μόνο ένας, αλλά όλη η οικογένεια», ανέφερε.

Για τα κίνητρα και τις δικαιολογίες που χρησιποποίησε ο δράστης, η κ. Ψαράκου ανέφερε «Αυτός ισχυρίζεται ότι έχει ψυχολογικά προβλήματα, αλλά αυτό είναι ρατσιστικό για όσους έχουν ψυχολογικά προβλήματα γιατί αυτοί δεν είναι δολοφόνοι. Αυτός έχει νόσημα της πατριαρχίας και της έμφυλης βίας. Είναι κακός άνθρωπος, κτητικός, που ήθελε να αφανίσει τη Γαρυφαλλιά. Ζητάει μεταμέλεια και συγχώρεση, αλλά το παιδί μου είναι κάτω από τα τέσσερα μάρμαρα. Ποια δεύτερη ευκαιρία να έχει αυτός;».

Τέλος, η μητέρα της Γαριφαλλιάς αναφέρθηκε στην ανάγκη να αναγνωριστεί η γυναικοκτονία ως ξεχωριστό έγκλημα, σημειώνοντας «Φοβόμαστε να το πούμε και να το διαχωρίσουμε. Η ζωή είναι ίδια για όλους, άντρες και γυναίκες. Εμείς δεν ζητάμε μεγαλύτερη τιμωρία, αλλά να αναγνωριστεί ως κίνητρο το φύλο».

