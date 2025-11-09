search
ΚΥΡΙΑΚΗ 09.11.2025 17:23
ΕΛΛΑΔΑ

09.11.2025 14:55

Νέες συλλήψεις για πώληση αλκοόλ και καπνικών προϊόντων σε ανηλίκους – Έφοδοι της ΕΛ.ΑΣ. σε νυχτερινά κέντρα

09.11.2025 14:55
alkool club 770- new

Συνεχίζονται οι έλεγχοι σε καταστήματα και επιχειρήσεις της επικράτειας για παράνομη χορήγηση αλκοόλ σε ανηλίκους, καθώς και για πώληση καπνικών προϊόντων.

Στο πλαίσιο αυτό, συνελήφθη το Σάββατο αργά το βράδυ ένας υπεύθυνος καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στα Ιωάννινα, καθώς διαπιστώθηκε, έπειτα από αιφνιδιαστικό έλεγχο, η κατανάλωση αλκοολούχων ποτών από τρεις ανηλίκους.  Από τη Δημοτική Αστυνομία βεβαιώθηκαν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους -3.000- ευρώ, ενώ ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων.

Στο επίκεντρο αστυνομικής δράσης που πραγματοποιήθηκε, το βράδυ του Σαββάτου στα Τρίκαλα και συνεχίστηκε έως τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, βρέθηκαν ζητήματα που αφορούν την προστασία των ανηλίκων από την κατανάλωση αλκοολούχων ποτών και τις σχετικές παραβάσεις. Η Αστυνομία διενήργησε ελέγχους σε 35 άτομα και 9 καταστήματα και επιχειρήσεις και προχώρησε στη σύλληψη τριών ατόμων και συγκεκριμένα δύο ανδρών και μίας γυναίκας.

Συγκεκριμένα, η γυναίκα, συνελήφθη ως εργαζόμενη σε περίπτερο, για πώληση αλκοολούχου ποτού σε ανήλικο, ο ένας άνδρας, ως υπάλληλος καταστήματος, για πώληση καπνικού προϊόντος σε ανήλικο και ο άλλος, ως προσωρινά υπεύθυνος καταστήματος, καθόσον είχε επιτρέψει την είσοδο και παραμονή σε αυτό, σε ανήλικη.

Έλεγχοι και στη Θεσσαλονίκη

Από την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης σχεδιάστηκε ειδική επιχειρησιακή δράση για την πρόληψη της παραβατικότητας των ανηλίκων, η οποία υλοποιήθηκε το βράδυ του Σαββάτου έως και τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα (09-11-2025), στο Δήμο Καλαμαριάς, με τη συνδρομή αστυνομικών των Διευθύνσεων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, Αστυνομίας, Άμεσης Δράσης και Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης.

Στο πλαίσιο της δράσης ελέγχθηκαν συνολικά 110 ανήλικοι.

Επιπλέον, ελέγχθησαν δέκα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για παράβαση του Νόμου για την προστασία των ανηλίκων από προϊόντα καπνού και αλκοόλ και συνελήφθη 36χρονος ημεδαπός, ως υπεύθυνος καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος καθώς είχε διαθέσει προς πώληση προϊόντα καπνού σε τρεις ανήλικους.

Μετρό Θεσσαλονίκης: Κλείνει από αύριο για έναν μήνα – Ταλαιπωρία και φόβοι για την τήρηση του χρονοδιαγράμματος

YouTube σεφ και πρώην μοντέλο ο «παλαιοημερολογίτης μοναχός» που συνελήφθη με 2 κιλά κοκαϊνης – Εξιχνιάστηκε «ιερό κύκλωμα» (Video)

Ζαχαράκη: Μέσα στη βδομάδα η 3η φάση αναπληρωτών για τα κενά στα σχολεία – Τι είπε για τα Βορίζια και τους αιώνιους φοιτητές

makarios lazaridis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Πώς ο Σαμαράς «κάρφωσε» τον Μακάριο Λαζαρίδη

garyfallia
ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονίζει η μητέρα της δολοφονημένης Γαρυφαλλιάς: «Ήθελε να την αφανίσει» – «Ποια δεύτερη ευκαιρία να έχει; Το παιδί μου είναι κάτω από τα μάρμαρα»

aris-asteras
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Άρης – Αστέρας AKTOR 0-0: «Κόλλησε» στα δοκάρια και πήρε ισοπαλία

kinisi_mrathonios_1200x690
ΕΛΛΑΔΑ

Μαραθώνιος: Σε λειτουργία η Μαραθώνος μέχρι το Πικέρμι – Ανοίγουν σταδιακά οι δρόμοι, κυκλοφορία με προβλήματα μέχρι το βράδυ

portogalos paiktis omologia (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Σοκ στην Πορτογαλία: 21χρονος παίκτης της Μπενφίκα ομολόγησε διακίνηση παιδικής πορνογραφίας

soi soy nea sezon – new
MEDIA

Τηλεθέαση: «Άχαστο» το «Σόι σου» για 2η εβδομάδα - ...Σάρωσαν «Χαμπέοι» και «Τριαντάφυλλοι» στην prime time

fisiko_aerio_simfonia_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το γεωπολιτικό παιχνίδι πίσω από τα πανηγύρια: Τι σημαίνει η συμφωνία για το αμερικανικό LNG και η πραγματική επίδραση για την Ελλάδα

sfakianaki_kili_cropped
LIFESTYLE

Νότης Σφακιανάκης: Ο λόγος της απουσίας του από την αποτέφρωση της συζύγου του (Video)

astynomikoi kriti- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Aνώγεια: Όταν υπογράφτηκε, πριν 20 χρόνια, διακήρυξη κατά της οπλοφορίας- οπλοχρησίας

para pente
MEDIA

«Όταν το Παρά 5 ξεκινά… 20 χρόνια μετά!» - Το βίντεο του Καπουτζίδη από τα γυρίσματα του επετειακού reunion

