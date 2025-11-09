Μετρό Θεσσαλονίκης: Κλείνει από αύριο για έναν μήνα – Ταλαιπωρία και φόβοι για την τήρηση του χρονοδιαγράμματος

Τα δρομολόγια του Μετρό Θεσσαλονίκης σταματούν, λόγω δοκιμών στην επέκταση προς Καλαμαριά, την ώρα που ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών αναμένεται να «εγκαινιάσει» νέα λεωφορειακή γραμμή, η οποία θα κάνει στάση κατά μήκος της γραμμής του μετρό.

Όσον αφορά στο δρομολόγιο της λεωφορειακής γραμμής, θα ξεκινά από τη Νέα Ελβετία και θα καταλήγει στον σιδηροδρομικό σταθμό. Παράλληλα, ενισχύονται οι λεωφορειακές γραμμές 3, 31 και 39, «παγώνουν» όλες οι άδειες στον Οργανισμό ενώ δημιουργείται μία ειδική ομάδα άμεσης επέμβασης, η οποία θα αποτελείται από οδηγούς και σταθμάρχες, που στόχο έχει την εύρυθμη κυκλοφορία όλων των λεωφορείων στους δρόμους της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, τόσο από την πλευρά του επιβατικού κοινού όσο και από επαγγελματίες, υπάρχει ανησυχία ως προς την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων από την αρμόδια εταιρεία του Μετρό Θεσσαλονίκης, ιδίως εν μέσω εορταστικής περιόδου.

Το μετρό θα κλείσει για ακόμα μια φορά τον Φεβρουάριο, πάλι για έναν μήνα, προκειμένου να γίνουν δοκιμαστικά δρομολόγια για τη σύνδεση της βασικής γραμμής με την επέκταση της Καλαμαριάς.

