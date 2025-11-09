search
09.11.2025 14:09

Μετρό Θεσσαλονίκης: Κλείνει από αύριο για έναν μήνα – Ταλαιπωρία και φόβοι για την τήρηση του χρονοδιαγράμματος

09.11.2025 14:09
metro_thessaloniki_3012_1460-820_new

Τα δρομολόγια του Μετρό Θεσσαλονίκης σταματούν, λόγω δοκιμών στην επέκταση προς Καλαμαριά, την ώρα που ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών αναμένεται να «εγκαινιάσει» νέα λεωφορειακή γραμμή, η οποία θα κάνει στάση κατά μήκος της γραμμής του μετρό.

Όσον αφορά στο δρομολόγιο της λεωφορειακής γραμμής, θα ξεκινά από τη Νέα Ελβετία και θα καταλήγει στον σιδηροδρομικό σταθμό. Παράλληλα, ενισχύονται οι λεωφορειακές γραμμές 3, 31 και 39, «παγώνουν» όλες οι άδειες στον Οργανισμό ενώ δημιουργείται μία ειδική ομάδα άμεσης επέμβασης, η οποία θα αποτελείται από οδηγούς και σταθμάρχες, που στόχο έχει την εύρυθμη κυκλοφορία όλων των λεωφορείων στους δρόμους της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, τόσο από την πλευρά του επιβατικού κοινού όσο και από επαγγελματίες, υπάρχει ανησυχία ως προς την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων από την αρμόδια εταιρεία του Μετρό Θεσσαλονίκης, ιδίως εν μέσω εορταστικής περιόδου.

Το μετρό θα κλείσει για ακόμα μια φορά τον Φεβρουάριο, πάλι για έναν μήνα, προκειμένου να γίνουν δοκιμαστικά δρομολόγια για τη σύνδεση της βασικής γραμμής με την επέκταση της Καλαμαριάς.

astynomia new
ΕΛΛΑΔΑ

Νέος Κόσμος: 23χρονος έπεσε θύμα ληστείας με οπαδικά κίνητρα

osfp1 (2)
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Κηφισιά-Ολυμπιακός 1-3: Νίκησε στα… πέναλτι η ομάδα του Μεντιλίμπαρ

makarios lazaridis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Πώς ο Σαμαράς «κάρφωσε» τον Μακάριο Λαζαρίδη

garyfallia
ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονίζει η μητέρα της δολοφονημένης Γαρυφαλλιάς: «Ήθελε να την αφανίσει» – «Ποια δεύτερη ευκαιρία να έχει; Το παιδί μου είναι κάτω από τα μάρμαρα»

aris-asteras
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Άρης – Αστέρας AKTOR 0-0: «Κόλλησε» στα δοκάρια και πήρε ισοπαλία

soi soy nea sezon – new
MEDIA

Τηλεθέαση: «Άχαστο» το «Σόι σου» για 2η εβδομάδα - ...Σάρωσαν «Χαμπέοι» και «Τριαντάφυλλοι» στην prime time

fisiko_aerio_simfonia_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το γεωπολιτικό παιχνίδι πίσω από τα πανηγύρια: Τι σημαίνει η συμφωνία για το αμερικανικό LNG και η πραγματική επίδραση για την Ελλάδα

sfakianaki_kili_cropped
LIFESTYLE

Νότης Σφακιανάκης: Ο λόγος της απουσίας του από την αποτέφρωση της συζύγου του (Video)

astynomikoi kriti- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Aνώγεια: Όταν υπογράφτηκε, πριν 20 χρόνια, διακήρυξη κατά της οπλοφορίας- οπλοχρησίας

para pente
MEDIA

«Όταν το Παρά 5 ξεκινά… 20 χρόνια μετά!» - Το βίντεο του Καπουτζίδη από τα γυρίσματα του επετειακού reunion

