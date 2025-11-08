search
ΚΥΡΙΑΚΗ 09.11.2025 01:14
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

08.11.2025 23:26

Δολοφονία στον Άγιο Παντελεήμονα: Σύλληψη δυο Ουκρανών για την εκτέλεση ομοεθνή τους

08.11.2025 23:26
EKTELESH_AGIOS_PANTELEHMONAS_18_8_2

Δύο Ουκρανοί ηλικίας 29 και 38 ετών συνελήφθησαν ύστερα από πολυήμερη έρευνα της ΕΛΑΣ για την δολοφονία ενός 31χρονου ομοεθνή τους στον Άγιο Παντελεήμονα στις 10 Οκτωβρίου. Το θύμα είχε βρεθεί δεμένο με τάιραπ και είχε ξυλοκοπηθεί μέχρι θανάτου.

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών ανακοινώθηκε ότι για την εξυχνίαση της υπόθεσης συστήθηκε ειδική ομάδα αστυνομικών, οι οποίοι κατόπιν συνδυαστικής αξιολόγησης πληροφοριών και αποδεικτικών μέσων, ταυτοποίησαν ως δράστες της υπό διερεύνηση ανθρωποκτονίας τους δύο αλλοδαπούς ηλικίας 29 και 38 ετών, ενώ για την υπόθεση κατηγορείται ακόμα ένα άτομο.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει η ΕΛΑΣ, στο πλαίσιο διερεύνησης της εν λόγω ανθρωποκτονίας, οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών αφού έθεσαν σε διακριτική επιτήρηση οικίες στις οποίες όπως είχε προκύψει από την προανακριτική έρευνα διέμεναν οι κατηγορούμενοι, πρωινές ώρες της 6-11-2025 στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης εντόπισαν αυτούς και τους οδήγησαν στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για τετελεσμένη ανθρωποκτονία, επικίνδυνη σωματική βλάβη, αρπαγή και ληστεία κατά συναυτουργία, παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, περί όπλων και -κατά περίπτωση- για απείθεια.

Σημειώνεται ότι ο 38χρονος στη θέα των αστυνομικών τράπηκε σε φυγή, αλλά ακινητοποιήθηκε άμεσα.

Από την ενδελεχή προανακριτική έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών, προέκυψε ότι οι δράστες πρωινές ώρες της 10-10-2025 ακινητοποίησαν με τη χρήση βίας 48χρονο αλλοδαπό, συγκάτοικο του 31χρονου, τη στιγμή που εξερχόταν από την οικία τους και τον εξανάγκασαν να τους παρέχει πρόσβαση στο εσωτερικό της, όπου, αφού τον ακινητοποίησαν δένοντας τους καρπούς του, στη συνέχεια με χρήση σωματικής βίας και αιχμηρών αντικειμένων του προκάλεσαν σωματικές βλάβες.

Κατόπιν, ανέμεναν τον 31χρονο και όταν εκείνος εισήλθε στην οικία απογευματινές ώρες της ίδιας ημέρας, τον ακινητοποίησαν δένοντάς του τα χέρια, τον γρονθοκόπησαν και έκαναν χρήση αιχμηρού αντικειμένου με αποτέλεσμα να του επιφέρουν θανάσιμα τραύματα.

Από το εσωτερικό της οικίας οι δράστες αφαίρεσαν οικοδομικά εργαλεία και ηλεκτρικές συσκευές, ενώ παραβίασαν και χρηματοκιβώτιο.

Από έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις οικίες των κατηγορουμένων, βρέθηκαν, μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

ρουχισμός που χρησιμοποιήθηκε στην τέλεση της ανθρωποκτονίας,
-106- γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης (σοκολάτα),
μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης,

τα οικοδομικά εργαλεία και οι ηλεκτρικές συσκευές που είχαν αφαιρεθεί από την οικία του 31χρονου,
-40- φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων,
περίστροφο,
σιδερογροθιά και
-4- ζυγαριές ακριβείας.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Διαβάστε επίσης:

Μαραθώνιος: Οι δρόμοι που κλείνουν την Κυριακή στην Αττική – Αναλυτικά όλες οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Χανιά: Έπεσε μπαλκόνι από εγκαταλελειμμένη πολυκατοικία πάνω σε οχήματα (Video)

Γαύδος: Διάσωση 31 προσφύγων και μεταναστών από το Λιμενικό

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
oikos anoxis new
ΕΛΛΑΔΑ

Έφοδος σε οίκους ανοχής από την αστυνομία και 15 συλλήψεις

EKTELESH_AGIOS_PANTELEHMONAS_18_8_2
ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στον Άγιο Παντελεήμονα: Σύλληψη δυο Ουκρανών για την εκτέλεση ομοεθνή τους

marathonios
ΕΛΛΑΔΑ

Μαραθώνιος: Οι δρόμοι που κλείνουν την Κυριακή στην Αττική – Αναλυτικά όλες οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

venizelos
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βενιζέλος για Τέμπη: «Η κυβέρνηση φέρεται ως αντίδικος των γονέων»

chania1
ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Έπεσε μπαλκόνι από εγκαταλελειμμένη πολυκατοικία πάνω σε οχήματα (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
fisiko_aerio_simfonia_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το γεωπολιτικό παιχνίδι πίσω από τα πανηγύρια: Τι σημαίνει η συμφωνία για το αμερικανικό LNG και η πραγματική επίδραση για την Ελλάδα

para pente
MEDIA

«Όταν το Παρά 5 ξεκινά… 20 χρόνια μετά!» - Το βίντεο του Καπουτζίδη από τα γυρίσματα του επετειακού reunion

astynomikoi kriti- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Aνώγεια: Όταν υπογράφτηκε, πριν 20 χρόνια, διακήρυξη κατά της οπλοφορίας- οπλοχρησίας

vyzantino mouseio
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Καρατομήθηκε» από τη Μενδώνη η γενική διευθύντρια του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου

soi soy nea sezon – new
MEDIA

Τηλεθέαση: «Άχαστο» το «Σόι σου» για 2η εβδομάδα - ...Σάρωσαν «Χαμπέοι» και «Τριαντάφυλλοι» στην prime time

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 09.11.2025 00:54
oikos anoxis new
ΕΛΛΑΔΑ

Έφοδος σε οίκους ανοχής από την αστυνομία και 15 συλλήψεις

EKTELESH_AGIOS_PANTELEHMONAS_18_8_2
ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στον Άγιο Παντελεήμονα: Σύλληψη δυο Ουκρανών για την εκτέλεση ομοεθνή τους

marathonios
ΕΛΛΑΔΑ

Μαραθώνιος: Οι δρόμοι που κλείνουν την Κυριακή στην Αττική – Αναλυτικά όλες οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

1 / 3