search
ΣΑΒΒΑΤΟ 08.11.2025 23:21
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

08.11.2025 21:53

Γαύδος: Διάσωση 31 προσφύγων και μεταναστών από το Λιμενικό

08.11.2025 21:53
LIMENIKO NEW

Δεύτερη διάσωση προσφύγων και μεταναστών, μέσα σε λίγες ώρες καταγράφτηκε νωρίς το απόγευμα στη θαλάσσια περιοχή 3 ναυτικά μίλια νοτίως της Γαύδου.

Περιπολικό σκάφος του Λιμενικού, υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ, εντόπισε και διέσωσε 31 αλλοδαπόύς που επέβαιναν σε λέμβο. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν, υπό καλές καιρικές συνθήκες, στο λιμάνι Καραβέ της Γαύδου, όπου βρίσκονται 61 ακόμη άτομα, που διασώθηκαν το πρωί.

Οι αλλοδαποί, πιθανότατα αύριο, θα μεταφερθούν στον προσωρινό χώρο παραμονής, στο Εκθεσιακό Κέντρο της Αγυιάς στα Χανιά.

Διαβάστε επίσης:

Μακελειό στα Βορίζια: Μια ανάσα από την ταυτοποίηση του εντολέα και του κατασκευαστή της βόμβας οι Αρχές – Συνεχίζονται αμείωτα οι έρευνες για τα όπλα

Βόλος: Συνελήφθη λιμενικός για ερωτικές πράξεις με ανηλίκους Ρομά έναντι χρηματικής αμοιβής

Πάτρα: Οπλοφορούσε έξω από μπαρ – Έρευνα της αστυνομίας στο σπίτι του

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
marathonios
ΕΛΛΑΔΑ

Μαραθώνιος: Οι δρόμοι που κλείνουν την Κυριακή στην Αττική – Αναλυτικά όλες οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

venizelos
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βενιζέλος για Τέμπη: «Η κυβέρνηση φέρεται ως αντίδικος των γονέων»

chania1
ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Έπεσε μπαλκόνι από εγκαταλελειμμένη πολυκατοικία πάνω σε οχήματα (Video)

LIMENIKO NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Γαύδος: Διάσωση 31 προσφύγων και μεταναστών από το Λιμενικό

ANTONIS_SAMARAS_1909
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σφοδρή επίθεση Σαμαρά στον Μητσοτάκη: «Το πρόβλημα είναι ότι δεν χωνεύει τη Δεξιά» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
fisiko_aerio_simfonia_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το γεωπολιτικό παιχνίδι πίσω από τα πανηγύρια: Τι σημαίνει η συμφωνία για το αμερικανικό LNG και η πραγματική επίδραση για την Ελλάδα

para pente
MEDIA

«Όταν το Παρά 5 ξεκινά… 20 χρόνια μετά!» - Το βίντεο του Καπουτζίδη από τα γυρίσματα του επετειακού reunion

astynomikoi kriti- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Aνώγεια: Όταν υπογράφτηκε, πριν 20 χρόνια, διακήρυξη κατά της οπλοφορίας- οπλοχρησίας

vyzantino mouseio
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Καρατομήθηκε» από τη Μενδώνη η γενική διευθύντρια του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου

soi soy nea sezon – new
MEDIA

Τηλεθέαση: «Άχαστο» το «Σόι σου» για 2η εβδομάδα - ...Σάρωσαν «Χαμπέοι» και «Τριαντάφυλλοι» στην prime time

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 08.11.2025 23:20
marathonios
ΕΛΛΑΔΑ

Μαραθώνιος: Οι δρόμοι που κλείνουν την Κυριακή στην Αττική – Αναλυτικά όλες οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

venizelos
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βενιζέλος για Τέμπη: «Η κυβέρνηση φέρεται ως αντίδικος των γονέων»

chania1
ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Έπεσε μπαλκόνι από εγκαταλελειμμένη πολυκατοικία πάνω σε οχήματα (Video)

1 / 3