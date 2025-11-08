Γαύδος: Διάσωση 31 προσφύγων και μεταναστών από το Λιμενικό

Δεύτερη διάσωση προσφύγων και μεταναστών, μέσα σε λίγες ώρες καταγράφτηκε νωρίς το απόγευμα στη θαλάσσια περιοχή 3 ναυτικά μίλια νοτίως της Γαύδου.

Περιπολικό σκάφος του Λιμενικού, υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ, εντόπισε και διέσωσε 31 αλλοδαπόύς που επέβαιναν σε λέμβο. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν, υπό καλές καιρικές συνθήκες, στο λιμάνι Καραβέ της Γαύδου, όπου βρίσκονται 61 ακόμη άτομα, που διασώθηκαν το πρωί.

Οι αλλοδαποί, πιθανότατα αύριο, θα μεταφερθούν στον προσωρινό χώρο παραμονής, στο Εκθεσιακό Κέντρο της Αγυιάς στα Χανιά.

Διαβάστε επίσης:

Μακελειό στα Βορίζια: Μια ανάσα από την ταυτοποίηση του εντολέα και του κατασκευαστή της βόμβας οι Αρχές – Συνεχίζονται αμείωτα οι έρευνες για τα όπλα

Βόλος: Συνελήφθη λιμενικός για ερωτικές πράξεις με ανηλίκους Ρομά έναντι χρηματικής αμοιβής

Πάτρα: Οπλοφορούσε έξω από μπαρ – Έρευνα της αστυνομίας στο σπίτι του