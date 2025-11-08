search
ΣΑΒΒΑΤΟ 08.11.2025 20:51
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

08.11.2025 19:12

Πάτρα: Οπλοφορούσε έξω από μπαρ – Έρευνα της αστυνομίας στο σπίτι του

08.11.2025 19:12
PERIPOLIKO

Συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου άνδρας που οπλοφορούσε έξω από γνωστό μπαρ στο κέντρο της Πάτρας.

Ειδικότερα, ο άνδρας συνελήφθη στο πλαίσιο ελέγχου που έγινε από τους αστυνομικούς, σύμφωνα με το tempo24.news. Ο δράστης οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη.

Οι αστυνομικοί εκτός το όπλο, κατά τον έλεγχο που έκαναν στο σπίτι του, βρήκαν μικροποσότητες ναρκωτικών.

Η ΕΛ.ΑΣ πραγματοποίησε έλεγχο και σε ακόμα ένα κλαμπ της Πάτρας χωρίς να εντοπιστεί κάτι.

Διαβάστε επίσης:

Μακελειό στα Βορίζια: Αρνείται κάθε εμπλοκή ο έγκλειστος γαμπρός του 39χρονου νεκρού – Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των όπλων και τον ηθικό αυτουργό της βόμβας

Θεσσαλονίκη: 26 σακούλες με μπάζα θα άδειαζε 31χρονος που συνελήφθη για ρίψη ογκωδών απορριμμάτων σε δημόσιο χώρο (Photos)

Κίλι Σφακιανάκη: Πραγματοποιήθηκε στη Ριτσώνα η αποτέφρωσή της – Απών ο Νότης Σφακιανάκης

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
tzokovic-2352
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Νόβακ Τζόκοβιτς: Κέρδισε το «δικό του» τουρνουά στο ΟΑΚΑ

sillipsi_xeiropedes
ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Συνελήφθη λιμενικός για ερωτικές πράξεις με ανηλίκους Ρομά έναντι χρηματικής αμοιβής

lavrov_1908_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Λαβρόφ: «Η εντολή Πούτιν για πυρηνικές δοκιμές είναι υπό υλοποίηση»

panetolikos1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναιτωλικός-ΑΕΛ 3-0: Νίκη οκτάδας για την ομάδα του Αγρινίου

PERIPOLIKO
ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Οπλοφορούσε έξω από μπαρ – Έρευνα της αστυνομίας στο σπίτι του

Δείτε όλες τις ειδήσεις
fisiko_aerio_simfonia_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το γεωπολιτικό παιχνίδι πίσω από τα πανηγύρια: Τι σημαίνει η συμφωνία για το αμερικανικό LNG και η πραγματική επίδραση για την Ελλάδα

para pente
MEDIA

«Όταν το Παρά 5 ξεκινά… 20 χρόνια μετά!» - Το βίντεο του Καπουτζίδη από τα γυρίσματα του επετειακού reunion

vyzantino mouseio
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Καρατομήθηκε» από τη Μενδώνη η γενική διευθύντρια του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου

astynomikoi kriti- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Aνώγεια: Όταν υπογράφτηκε, πριν 20 χρόνια, διακήρυξη κατά της οπλοφορίας- οπλοχρησίας

peletidis-trapezes-23
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Πελετίδης ξήλωσε πινακίδες τραπεζών από σχολεία και η κυβέρνηση ενοχλήθηκε

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 08.11.2025 20:42
tzokovic-2352
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Νόβακ Τζόκοβιτς: Κέρδισε το «δικό του» τουρνουά στο ΟΑΚΑ

sillipsi_xeiropedes
ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Συνελήφθη λιμενικός για ερωτικές πράξεις με ανηλίκους Ρομά έναντι χρηματικής αμοιβής

lavrov_1908_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Λαβρόφ: «Η εντολή Πούτιν για πυρηνικές δοκιμές είναι υπό υλοποίηση»

1 / 3