Πάτρα: Οπλοφορούσε έξω από μπαρ – Έρευνα της αστυνομίας στο σπίτι του

Συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου άνδρας που οπλοφορούσε έξω από γνωστό μπαρ στο κέντρο της Πάτρας.

Ειδικότερα, ο άνδρας συνελήφθη στο πλαίσιο ελέγχου που έγινε από τους αστυνομικούς, σύμφωνα με το tempo24.news. Ο δράστης οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη.

Οι αστυνομικοί εκτός το όπλο, κατά τον έλεγχο που έκαναν στο σπίτι του, βρήκαν μικροποσότητες ναρκωτικών.

Η ΕΛ.ΑΣ πραγματοποίησε έλεγχο και σε ακόμα ένα κλαμπ της Πάτρας χωρίς να εντοπιστεί κάτι.

