ΕΛΛΑΔΑ

08.11.2025 17:14

Μακελειό στα Βορίζια: Αρνείται κάθε εμπλοκή ο έγκλειστος γαμπρός του 39χρονου νεκρού – Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των όπλων και τον ηθικό αυτουργό της βόμβας

08.11.2025 17:14
vorizia

Κάθε εμπλοκή με το μακελειό στα Βορίζια αρνήθηκε ο γαμπρός του 39χρονου θύματος, που κρατείται στις φυλακές Αλικαρνασσού από τον περασμένο Σεπτέμβριο μαζί με τον γιο και τον ξάδελφό του για εμπλοκή σε μία από τις μεγαλύτερες υποθέσεις ζωοκλοπών που εξιχνιάστηκαν στην περιοχή.

Ο άνδρας -στο κελί του οποίου άνδρες της ΕΚΑΜ βρήκαν ένα αυτοσχέδιο μαχαίρι- οδηγήθηκε νωρίτερα στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου για να καταθέσει ενώπιον της τακτικής ανακρίτριας και του εισαγγελέα στο πλαίσιο των ερευνών που εξελίσσονται σε δύο επίπεδα.

Κύριο μέλημα των Αρχών είναι να απαντηθεί το ποιος έδωσε την εντολή για την κατασκευή και τοποθέτηση της βόμβας που πυροδότησε το μακελειό λίγες ώρες αργότερα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας cretalive, μαζί με τον γαμπρό του Καργάκη, οδηγήθηκαν στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου συνολικά πέντε κρατούμενοι, τρεις χθες Παρασκευή και δύο σήμερα στα κελιά των οποίων βρέθηκαν διάφορα αντικείμενα κατά την έφοδο των ΕΚΑΜ.

Υπενθυμίζεται πως λίγες ώρες πριν από την έκρηξη του αυτοσχέδιου μηχανισμού στο σπίτι μέλους της οικογένειας Φραγκιαδάκη στα Βορίζια, ο Φανούρης Καργάκης είχε βρεθεί στο σωφρονιστικό κατάστημα Νέας Αλικαρνασσού για να επισκεφθεί τον αδελφό, τον γαμπρό και τον ανιψιό του.

Κοντά στον εντοπισμό του οπλισμού η ΕΛ.ΑΣ.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με τις πληροφορίες της ΕΡΤ, η αστυνομία βρίσκεται πολύ κοντά στον εντοπισμό του οπλισμού που χρησιμοποιήθηκε στο μακελειό, αλλά και στην απάντηση του ποιος βρίσκεται πίσω από τη βόμβα που …πυροδότησε το φυτίλι.

Οι δυνάμεις της αστυνομίας στα Βορίζια έχουν ενισχυθεί, ενώ τα μπλόκα στην είσοδο και την έξοδο του χωριού ελέγχουν όποιον μπαίνει και βγαίνει από αυτό.

Ισχυρές είναι οι αστυνομικές δυνάμεις και στα σπίτια των δύο οικογενειών, προκειμένου να αποφευχθεί κάποιο νέο επεισόδιο.

Μεγάλο «στοίχημα» το άνοιγμα των σχολείων

Μεγάλο είναι για τις Αρχές το «στοίχημα» του ανοίγματος των σχολείων (δημοτικό και νηπιαγωγείο) την Δευτέρα (10/11).

Παιδοψυχολόγοι και σχολικοί σύμβουλοι θα είναι εκεί από τη στιγμή που θα χτυπήσει το κουδούνι και θα παραμείνουν στο χωριό για μία εβδομάδα, προκειμένου να διασφαλίσουν ότι η επιστροφή των παιδιών στη σχολική τους δραστηριότητα θα γίνει με ομαλό τρόπο.

Θεσσαλονίκη: 26 σακούλες με μπάζα θα άδειαζε 31χρονος που συνελήφθη για ρίψη ογκωδών απορριμμάτων σε δημόσιο χώρο (Photos)

Κίλι Σφακιανάκη: Πραγματοποιήθηκε στη Ριτσώνα η αποτέφρωσή της – Απών ο Νότης Σφακιανάκης

Αγρίνιο: Προβλήματα από την κακοκαιρία – «Λουκέτο» σε δρόμους, πλημμύρισαν σπίτια (Video)

