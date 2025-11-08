Βορίζια: Μεγάλη υπόθεση ζωοκλοπών πίσω από το μακελειό – Εύρημα για τη βόμβα σε σπηλιά, ανακρίνονται 3 κρατούμενοι των φυλακών Αλικαρνασσού

Κοντά στην εξιχνίαση της πυροδότησης του εκρηκτικού μηχανισμού που …άναψε το φυτίλι του μακελειού στα Βορίζια βρίσκονται οι Αρχές.

Αστυνομικοί του «ελληνικού FBI» σαρώνουν τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας για να διαπιστώσουν ποιος βρίσκεται πίσω από τη βόμβα που εξερράγη στο σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη.

Την ίδια ώρα, μία μπαταρία, που παραπέμπει σε κατασκευή εκρηκτικού μηχανισμού και εντοπίσθηκε μέσα σε σπηλιά μέλους της οικογένειας του 39χρονου θύματος, εξετάζεται από τα εγκληματολογικά εργαστήρια της Αστυνομίας.

Επίσης, τα κινητά που βρέθηκαν μέσα στις φυλακές Αλικαρνασσού θεωρούν οι αστυνομικοί ότι θα οδηγήσουν σε απαντήσεις για τον ηθικό αυτουργό της έκρηξης.

Όπως καταγγέλλει στο Star η αδελφή του 39χρονου Φανούρη, που έπεσε νεκρός στο μακελειό, αμέσως μετά την έκρηξη, το σπίτι της δέχτηκε καταιγισμό πυροβολισμών με τα σημάδια από τις σφαίρες εμφανή στην τοιχοποιία.

Οι αστυνομικοί έχουν επικεντρώσει τις έρευνες και στον εντοπισμό του οπλισμού που χρησιμοποιήθηκε στο μακελειό του περασμένου Σαββάτου, με τους αστυνομικούς να μην αποκλείουν το ενδεχόμενο να έχουν ήδη θαφτεί για να μη βρεθούν.

Πληροφορίες της ΕΛ.ΑΣ. αναφέρουν πως υπάρχει και δεύτερο βίντεο, στο οποίο απεικονίζονται άτομα να βάζουν οπλισμό σε φορτηγάκι και να εξαφανίζονται από το χωριό.

Ζωοκλοπές: Από τα 18 άτομα που κατηγορούνται, τα 13 είναι από τη μία οικογένεια

Ο άνδρας με το παρατσούκλι «Κουνέλος» φέρεται ότι είναι ο κουμανταδόρος της οικογένειας των Καργάκηδων. Βρίσκεται στις φυλακές Αλικαρνασσού, καθώς κατηγορείται για μία από τις μεγαλύτερες υποθέσεις ζωοκλοπών που εξιχνιάσθηκαν στην περιοχή.

Από τα 18 άτομα που συμπεριλαμβάνονται στη δικογραφία, τα 13 προέρχονται από τη συγκεκριμένη οικογένεια. Για την υπόθεση συνελήφθησαν έξι συνελήφθησαν. Ανάμεσα σε αυτά και μία γυναίκα, την οποία δεν προφυλάκισαν οι δικαστές επειδή είναι πολύτεκνη.

Τα στελέχη της ασφάλειας Ρεθύμνου διαπιστώσαν ότι οι ζωοκλέφτες τρομοκρατούσαν τα θύματά τους. Οι περισσότεροι βοσκοί είχαν πέσει θύματα ξυλοδαρμού και εκβιασμών για να μην πάνε στην αστυνομία και καταγγείλουν τις κλοπές των ζώων τους.

Ανακρίνονται τρεις κρατούμενοι

Τρεις από τους συλληφθέντες, οι οποίοι κρατούνται στις φυλακές Αλικαρνασσού, από τον περασμένο Σεπτέμβριο, ερευνώνται τώρα για πιθανή εμπλοκή τους στην υπόθεση της βόμβας η οποία έδωσε το έναυσμα του μακελειού.

Μάλιστα, σύμφωνα με το cretalive.gr, νωρίς το πρωί του Σαββάτου, ο γαμπρός του 39χρονου Φανούρη Καργάκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του στο αιματοκύλισμα του περασμένου Σαββάτου, στα Βορίζια, μεταφέρθηκε από τις Φυλακές Νέας Αλικαρνασσού στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου.

Στο Αστυνομικό Μέγαρο μετέβησαν, σύμφωνα με τις πληροφορίες, Εισαγγελέας και Ανακρίτρια, ενώ οι ίδιες πηγές ενημέρωσης, αναφέρουν ότι η κίνηση αυτή συνδέεται με την έφορο των ΕΚΑΜ, που είχε πραγματοποιηθεί την περασμένη Τρίτη στο σωφρονιστικό κατάστημα, στο πλαίσιο ευρείας αστυνομικής έρευνας.

