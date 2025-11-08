search
08.11.2025 11:50

Κίλι Σφακιανάκη: Σε στενό οικογενειακό κύκλο το τελευταίο αντίο στη Ριτσώνα

08.11.2025 11:50
Το τελευταίο αντίο θα πουν σήμερα συγγενείς και φίλοι της Κίλι Σφακιανάκη, συζύγου του Νότη Σφακιανάκη, η οποία πέθανε ανήμερα των εξηκοστών έκτων γενεθλίων του τραγουδιστή.

Σύμφωνα με την επιθυμία της θα γίνει λιτή τελετή στο αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας.

Η Κίλι Σφακιανάκη είχε αφήσει γραπτό σημείωμα περιγράφοντας όσα ήθελε να γίνουν στο αποχαιρετισμό της.

Η οικογένεια επέλεξε να κρατήσει τη διαδικασία όσο πιο διακριτική γίνεται, τιμώντας με σεβασμό τη μνήμη της.

Το ζευγάρι είχε πορευτεί μαζί για τριάντα χρόνια και απέκτησε δύο παιδιά.

