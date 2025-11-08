Κίλι Σφακιανάκη: Σε στενό οικογενειακό κύκλο το τελευταίο αντίο στη Ριτσώνα

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το τελευταίο αντίο θα πουν σήμερα συγγενείς και φίλοι της Κίλι Σφακιανάκη, συζύγου του Νότη Σφακιανάκη, η οποία πέθανε ανήμερα των εξηκοστών έκτων γενεθλίων του τραγουδιστή.
Σύμφωνα με την επιθυμία της θα γίνει λιτή τελετή στο αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας.
Η Κίλι Σφακιανάκη είχε αφήσει γραπτό σημείωμα περιγράφοντας όσα ήθελε να γίνουν στο αποχαιρετισμό της.
Η οικογένεια επέλεξε να κρατήσει τη διαδικασία όσο πιο διακριτική γίνεται, τιμώντας με σεβασμό τη μνήμη της.
Το ζευγάρι είχε πορευτεί μαζί για τριάντα χρόνια και απέκτησε δύο παιδιά.
Διαβάστε επίσης:
Φρίκη στην Πάτρα: Σύλληψη 40χρονου εκπαιδευτικού ειδικού σχολείου για πορνογραφία ανηλίκων
Πάνος Ρούτσι: Δεν θέλουμε κόμμα, μόνο δικαιοσύνη
Έγκλημα στα Σκούρτα: «Καλοσχεδιασμένη ενέργεια» βλέπει η ΕΛ.ΑΣ. – Το απομονωμένο σημείο και η δυσκολία της ταυτοποίησης
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.