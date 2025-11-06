search
06.11.2025 15:36

Κίλι Σφακιανάκη: Το Σάββατο η αποτέφρωσή της – «Είχε αφήσει σημείωμα με τις τελευταίες επιθυμίες της» (Video)

06.11.2025 15:36
sfakianakis-sisigos-new

Το μεσημέρι του Σάββατου (8/11) θα πραγματοποιηθεί η αποτέφρωση της Κίλι Σφακιανάκη η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 62 ετών νικημένη από μια σοβαρή ασθένεια που αντιμετώπιζε.

Σύμφωνα με υπάλληλο του γραφείου τελετών που συντόνισε τις διαδικασίες με τον οποίο επικοινώνησε η εκπομπή «Πρωινό», η Κίλι Σφακιανάκη είχε αφήσει στα παιδιά της σημείωμα με τις τελευταίες της επιθυμίες, όπου εξηγούσε ότι επιθυμεί να αποτεφρωθεί και να παιχτούν κάποια αγγλικά μουσικά κομμάτια στο πιάνο, κατά την τελετή.

«Θα πάει στο Αποτεφρωτήριο κατευθείαν και θα μείνει στην αίθουσα αναμονής. Θα παίξουν κάποια κομμάτια στο πιάνο, θα αποχωρήσουν και θα γίνει η αποτέφρωση. Έχει γίνει απευθείας η συνεννόηση με τον πιανίστα στο Αποτεφρωτήριο. Από ό,τι κατάλαβα, για κάποια επιθυμία της για αγγλικά τραγούδια, που ήταν τα αγαπημένα της. Δεν ξέρω αν θα παίξουν κάποια του Νότη, σίγουρα θα παίξουν» ανέφερε ο άνθρωπος που ανέλαβε τον προγραμματισμό.

Σημείωσε δε, ότι ο ίδιος επικοινωνεί με τα παιδιά του, καθώς ο Νότης Σφακιανάκης δεν είναι σε θέση να μιλήσει.

«Εγώ μιλάω με τα παιδιά, γνωρίζω τα παιδιά της. Ήταν 5 χρόνια άρρωστη. Ο Νότης δεν είναι σε κατάσταση να μιλήσει» είπε, κλείνοντας.

Τη δυσάρεστη είδηση του θανάτου της Κίλι Σφακιανάκη γνωστοποίησε μέσω Instagram η δημοσιογράφος Ρούλα Χάμου. Σύμφωνα με πληροφορίες της εκπομπής «Το Πρωινό», η Κίλι Σφακιανάκη μεταφέρθηκε το βράδυ της Κυριακής στο Ασκληπιείο Βούλας χωρίς σφυγμό, ενώ οι γιατροί επιχείρησαν ανάνηψη για περίπου 40 λεπτά.

Ο Νότης Σφακιανάκης και η Κίλι γνωρίστηκαν στην Κω το 1984. Οι δυο τους έγιναν σύντομα ζευγάρι, ενώ το 1991 ανέβηκαν τα σκαλιά της εκκλησίας. Από τον γάμο τους απέκτησαν δύο παιδιά, τα δίδυμα, Απόλλωνα και Αφροδίτη.

