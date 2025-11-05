search
ΤΕΤΑΡΤΗ 05.11.2025 14:12
05.11.2025 13:12

Κίλι Σφακιανάκη: Σε στενό οικογενειακό κύκλο η κηδεία της – Η επιθυμία της για αποτέφρωση (Video)

05.11.2025 13:12
Σε στενό οικογενειακό κύκλο θα τελεστεί η κηδεία της Κίλι Σφακιανάκη, η οποία έφυγε από τη ζωή στα 62 της χρόνια.

Έπειτα από σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε το τελευταίο διάστημα, η σύζυγος του Νότη Σφακιανάκη άφησε την τελευταία της πνοή την Κυριακή (2/11), ανήμερα των γενεθλίων του τραγουδιστή.

Όπως ανέφερε ο δημοσιογράφος Στέφανος Κωνσταντινίδης στην εκπομπή «Super Κατερίνα», η κηδεία της Κίλι Σφακιανάκη θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα σε στενό οικογενειακό κύκλο, ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η οικογένεια επέλεξε να σεβαστεί την επιθυμία της, γι’ αυτό και μετά την εξόδιο ακολουθία η σορός θα οδηγηθεί για αποτέφρωση στη Ριτσώνα.

Το τελετουργικό θα γίνει σε πολύ στενό οικογενειακό περιβάλλον, με τους οικείους της να έχουν κάνει σαφές ότι δεν επιθυμούν παρουσία καμερών ή δημοσιογράφων.

Τη θλιβερή είδηση του θανάτου της Κίλι Σφακιανάκη γνωστοποίησε μέσω Instagram η δημοσιογράφος Ρούλα Χάμου, ενώ όπως αναφέρθηκε στην εκπομπή «Το Πρωινό», η 62χρονη μεταφέρθηκε το βράδυ της Κυριακής στο Ασκληπιείο Βούλας χωρίς σφυγμό, με τους γιατρούς να επιχειρούν ανάνηψη για περίπου 40 λεπτά, ώσπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Ο Νότης Σφακιανάκης και η Κίλι γνωρίστηκαν στην Κω το 1984. Οι δυο τους έγιναν σύντομα ζευγάρι, ενώ το 1991 ανέβηκαν τα σκαλιά της εκκλησίας. Από τον γάμο τους απέκτησαν δύο παιδιά, τα δίδυμα, Απόλλωνα και Αφροδίτη.

