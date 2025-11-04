Γιώργος Μουκίδης: Συγκλονισμένος από τον θάνατο της Κίλι Σφακιανάκη – «Δεν ξεχνιέται αυτός ο άνθρωπος» (Video)

Για την απώλεια της Κίλι Σφακιανάκη μίλησε ο Γιώργος Μουκίδης, επισημαίνοντας ότι είχε συχνή επικοινωνία μαζί της, ωστόσο, το τελευταίο διάστημα είχαν περιοριστεί στα μηνύματα, καθώς η ίδια δεν μπορούσε να μιλήσει λόγω επιδείνωσης που είχε παρουσιάσει η υγεία της.

Όπως αποκάλυψε ο συνθέτης, η Κίλι Σφακιανάκη αντιμετώπιζε μια επιθετική μορφή αυτοάνοσου που -μεταξύ άλλων- της προκαλούσε δυσκολία στην ομιλία.

«Με πήρε μία κοινή μας φίλη το βράδυ, λίγο μετά που κατέληξε και μου το είπε. Ήταν από ότι ξέρω πολύ επιθετική μορφή του αυτοάνοσου που είχε και ήταν μη αναστρέψιμο. Μιλούσαμε αρκετά συχνά. Από ένα σημείο και μετά, επικοινωνούσαμε μόνο με μηνύματα, γιατί δεν μπορούσε να μιλήσει» είπε χαρακτηριστικά, κάνοντας λόγο για ένα άτομο τρομερού επιπέδου, μια ιδανική σύντροφο, μια γυναίκα – λίθο για την οικογένειά της.

«Η Κίλι ήταν πολύ καλή και πολύ ήρεμη. Ήταν η ιδανική σύντροφος. Ένα άτομο με τρομερό επίπεδο, καλλιεργημένη και ευγενική. Όσες φορές συναναστράφηκα μαζί της, μόνο θετικά έχω να πω. Ξέρω από πρώτο χέρι ότι ήταν λίθος η Κίλι για την οικογένεια, ήταν πολύ καλή. Μακάρι να είχαμε όλη μία Κίλι στη ζωή μας. Δεν έχω μιλήσει με την οικογένεια. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν μιλάς, αν θέλει κάτι ο άλλος σε παίρνει. Τον αφήνεις στην ησυχία του. Να προσέχουν και να τη θυμούνται, δεν ξεχνιέται αυτός ο άνθρωπος» ανέφερε, μεταξύ άλλων, μιλώντας στην εκπομπή «Το Πρωινό».

Η Κίλι Σφακιανάκη έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 62 ετών βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά της. Η είδηση του θανάτου της έγινε γνωστή μέσω ανάρτησης της δημοσιογράφου Ρούλας Χάμου στο Instagram, τα ξημερώματα της Δευτέρας.

Σύμφωνα με το «Πρωινό», η σύζυγος του Νότη Σφακιανάκη μεταφέρθηκε το βράδυ της Κυριακής χωρίς σφυγμό στο Ασκληπιείο Βούλας, όπου για 40 λεπτά έγιναν προσπάθειες ανάνηψης, μέχρι να διαπιστωθεί τελικά ο θάνατός της.

