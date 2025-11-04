search
ΤΡΙΤΗ 04.11.2025
04.11.2025

Σοφία Μουτίδου: Υπάρχει πολλή κακοποίηση στο θέατρο – Μας έβριζαν και λέγαμε «έτσι είναι η δουλειά» (Video)

04.11.2025 09:24
Στις κακοποιητικές συμπεριφορές που έχουν καταγγελθεί στον χώρο του θεάτρου, στο πλαίσιο του κινήματος MeToo, αναφέρθηκε η Σοφία Μουτίδου.

Στην πρεμιέρα της εκπομπής «Real View», η ηθοποιός μοιράστηκε τη δική της εμπειρία και χωρίς να κατονομάσει πρόσωπα αποκάλυψε ότι έχει υποστεί παρόμοιες συμπεριφορές. Τόνισε δε, ότι οι κακοποιητικές συμπεριφορές στο θέατρο ήταν τόσο συχνές που είχαν φθάσει στο σημείο να θεωρούνται «φυσιολογικές», καθώς είχαν παγιωθεί ως μέρος της επαγγελματικής καθημερινότητας.

«Υπάρχει πολλή κακοποίηση στο θέατρο. Τα ονόματα των ανθρώπων που βγήκαν στη φόρα χρόνια σιγόβραζαν. Υπήρχε μια εποχή που η κακοποίηση ήταν λίγο κομπλέ. Μας έβριζαν στα θέατρα κανονικά και λέγαμε “έλα μωρέ, έτσι είναι η δουλειά”. Υπήρχε μια επιτρεπτικότητα στο να παραβιάσει κάποιος τα όριά σου και να πει και μία χοντρή κουβέντα. Στην πρόβα κάπως επιτρέπεται να φας και το βρισίδι σου. Έχω δεχτεί χρόνια bullying και δεν ξέρω γιατί καθόμουν» είπε αρχικά.

«Ήμουν πολύ γλωσσού, μιλούσα, είχα επιχειρήματα, ήμουν συνδικαλίστρια, αλλά τελικά καθόμουν, που σημαίνει ότι το δεχόμουν για να μην χάσω τη δουλειά μου. Το κατάλαβα μετά, ότι έπαιζε ρόλο το βιοποριστικό. Αισθανόμουν ότι αντιστεκόμουν, αλλά ταυτόχρονα δεχόμουν. Και τρίτον, ήταν μέρος της κανονικότητας» πρόσθεσε.

