04.11.2025 08:50

Κέιτ Μπλάνσετ: Στη Μεσσηνία για τα γυρίσματα της νέας της ταινίας

04.11.2025 08:50
cate-blanchett-new

Μετά την «Οδύσσεια», το Χόλιγουντ έρχεται ξανά στη χώρα μας, αυτή τη φορά στη Μεσσηνία. Λίγους μόλις μήνες μετά τα γυρίσματα του Κρίστοφερ Νόλαν, η Κέιτ Μπλάνσετ ετοιμάζεται να βρεθεί στην Καρδαμύλη για τις ανάγκες της νέας διεθνούς παραγωγής «Sweetsick».

Η νέα ταινία, δημιουργία της ελληνικής εταιρείας Heretic σε σενάριο της Alice Birch, ξεκινά γυρίσματα στη Μεσσηνία από σήμερα (4/11) τα οποία -σύμφωνα με πληροφορίες της ERTNews– θα διαρκέσουν έως τις 9 Νοεμβρίου.

Οι λήψεις θα πραγματοποιηθούν σε Καρδαμύλη, Τραχήλα, Πετροβούνι και κατά μήκος της επαρχιακής οδού Αγίου Δημητρίου – Τραχήλας, όπου θα εφαρμοστούν ολιγόλεπτες ρυθμίσεις κυκλοφορίας για τις ανάγκες της παραγωγής.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, το φινάλε της ταινίας θα διαδραματιστεί μέσα στη Μάνη, με τη σκηνή να αποτελεί την «κάθαρση» και την «επιστροφή στις ρίζες». Στις θαλάσσιες λήψεις θα συμμετάσχουν τρία σκάφη, με τη Μεσσηνιακή ακτογραμμή να πρωταγωνιστεί.

Η παραγωγή έχει ήδη εγκαταστήσει βάσεις στο Νηπιαγωγείο Καρδαμύλης και στο Πνευματικό Κέντρο Τραχήλας, ενώ τα συνεργεία προετοιμάζονται πυρετωδώς. Χώροι στάθμευσης και εξοπλισμού έχουν οριστεί στον παραλιακό δρόμο της Καρδαμύλης και στην Παλιά Καρδαμύλη, ενώ τα μέτρα ασφαλείας είναι αυστηρά.

Οι πρώτες φωτογραφίες από τις προετοιμασίες έχουν αρχίσει, ήδη, να δημοσιεύονται στο Instagram, απεικονίζοντας τα συνεργεία να στήνουν φώτα και κάμερες στην παραλία της Καρδαμύλης και στην Τραχήλα.

