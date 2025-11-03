search
Μικ Τζάγκερ: Στα Χανιά ο θρυλικός frontman των Rolling Stones – Τι είπε για τα Γλυπτά του Παρθενώνα (Photos)

03.11.2025 22:20
mick-jagger

Μίνι «απόδραση» στα Χανιά έκανε ο θρυλικός frontman των Rolling Stones, Μικ Τζάγκερ, με την κάμερα του zarpanews.gr να τον συναντά λίγο πριν την αποχώρησή του από την Κρήτη, σήμερα, Δευτέρα 3/11. 

Σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα, ο «αειθαλής» τραγουδιστής πέρασε τρεις ημέρες στα Χανιά, με τον ίδιο να δείχνει μεγάλο ενδιαφέρον για τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, και να μεταφέρει στο τοπικό Μέσο τις εντυπώσεις του από την Αρχαία Ελεύθερνα και την ανασκαφή στο λόφο Καστέλι των Χανίων, όπου ξεναγήθηκε ιδιωτικά την Κυριακή.

Ο ίδιος, δήλωσε ότι τα βρήκε όλα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα και ότι φεύγει με τις καλύτερες εντυπώσεις από τα Χανιά και την Κρήτη. 

Ο Μικ Τζάγκερ ρωτήθηκε από τη δημοσιογράφο του τοπικού Μέσου για τα Ελγίνεια Μάρμαρα, με αφορμή την πρόσφατη παρουσία του στο βρετανικό μουσείο, και με το χαρακτηριστικό βρετανικό χιούμορ, απάντησε ότι «They are still there» (σ.σ. Είναι ακόμα εκεί). 

Κληθείς, δε, να εκφράσει την γνώμη του για το εάν πρέπει να επιστραφούν στην Ελλάδα, ο Μικ Τζάγκερ απάντησε ότι «I have no opinion» (σ.σ. Δεν έχω άποψη).

Η επίσκεψη του εμβληματικού rockstar στην Κρήτη

Η εμβληματική προσωπικότητα της rock μουσικής, που στα 82 του χρόνια παραμένει εξαιρετικά δραστήριος, αιφνιδίασε το Σάββατο, 1/11, με την παρουσία του τους επισκέπτες στην Αρχαία Ελεύθερνα. 

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, μετά από πλήρη ξενάγηση στις Βασιλικές, τη Νεκρόπολη της Ορθής Πέτρας και στο Μουσείο Αρχαίας Ελεύθερνας, ο 82χρονος rockstar γευμάτισε σε ταβέρνα της περιοχής.

Την Κυριακή, ο Μικ Τζάγκερ ξεναγήθηκε ιδιωτικά στην ανασκαφή της αρχαίας Κυδωνίας, όπου αποκαλύφθηκαν οι βαθιές του γνώσεις για τον Μινωικό πολιτισμό, ενώ το βράδυ της ίδιας ημέρας, έφαγε σε εστιατόριο της παλιάς πόλης.

