Ο Τζόκοβιτς αποθεώνει τη χώρα μας με νέα ανάρτηση: «Γεμίζοντας λίγη ενέργεια από Έλληνες Θεούς»

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς αποθέωσε για άλλη μια φορά τη χώρα μας, στην οποία έχει εγκατασταθεί μόνιμα, με νέα ανάρτησή του.

Ο κορυφαίος τενίστας πλέον έχει εγκατασταθεί στη χώρα μας και τη διαφημίζει τακτικά, είτε με φωτογραφίες και αναρτήσεις, είτε μέσω τένις, με το «Hellenic Championship» στο «Telekom Center Athens», όπου ετοιμάζεται να αγωνιστεί την Τρίτη (4/11).

Αυτήν τη φορά πόζαρε έξω από την Ακαδημία Αθηνών, συνοδεύοντας την ανάρτησή του με τη λεζάντα: «Γεμίζοντας λίγη ενέργεια από Έλληνες Θεούς».

