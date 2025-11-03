Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς διέγραψε τον λογαριασμό της στο Instagram – Οι αναρτήσεις που είχαν προκαλέσει ανησυχία

Τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram διέγραψε η Μπρίτνεϊ Σπίαρς, έπειτα από μια σειρά περίεργων και συναισθηματικά φορτισμένων αναρτήσεών της που είχε κάνει το τελευταίο διάστημα και που είχαν προκαλέσει, μάλιστα, έντονη ανησυχία στους θαυμαστές της.

Αφορμή για τις εν λόγω αναρτήσεις αποτέλεσε η δημόσια αντιπαράθεση της τραγουδίστριας με τον πρώην σύζυγό της, Κέβιν Φέντερλαϊν, σχετικά με τα όσα αποκαλύπτει για την ίδια και τον γάμο τους, στο νέο του βιβλίο.

Από χθες Κυριακή (2/11), το προφίλ της Σπίαρς στο Instagram δεν είναι πλέον προσβάσιμο, καθώς αναζητώντας κάποιος το όνομα του λογαριασμού της, θα του εμφανιστεί η φράση ότι «το προφίλ δεν είναι διαθέσιμο».

Britney Spears Deletes Instagram Account After Recent Worrying Posts https://t.co/BQ4AWAQyHD — People (@people) November 2, 2025

Οι αναρτήσεις της Σπίαρς που προκάλεσαν ανησυχία

Σε ένα από τα «ανησυχητικά» βίντεο που δημοσίευσε η Σπίας στο Instagram, το τελευταίο διάστημα, χόρευε στο σαλόνι της, απενεργοποιώντας όμως τα σχόλια, ενώ οι λεζάντες της περιείχαν αινιγματικές αναφορές στους δύο γιους της, Σον Πρέστον και Τζέιντεν Τζέιμς.

Σε άλλο βίντεο που ανήρτησε στις αρχές του Οκτωβρίου, η τραγουδίστρια εμφανιζόταν με μελανιές στα χέρια και επιδέσμους στους καρπούς, υποστηρίζοντας στη λεζάντα ότι είχε πέσει από τις σκάλες, ενώ, παράλληλα ανέφερε πως οι γιοι της επέστρεψαν στη Χαβάη, όπου διαμένουν με τον πατέρα τους.

«Τα αγόρια μου έπρεπε να φύγουν και να επιστρέψουν στο Μάουι», έγραψε. «Αυτός είναι ο τρόπος που εκφράζομαι και προσεύχομαι μέσω της τέχνης. Δεν επιθυμώ την ανησυχία σας ή οίκτο, απλώς θέλω να είμαι μια καλή γυναίκα και να γίνομαι καλύτερη. Και έχω απίστευτη στήριξη, οπότε να έχετε μια υπέροχη μέρα» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

«Έπεσα στις σκάλες στο σπίτι μιας φίλης. Ήταν φρικτό. Ο ώμος μου βγαίνει πότε-πότε, δεν είμαι σίγουρη αν είναι σπασμένος, αλλά προς το παρόν έχει “κουμπώσει” στη θέση του. Ευχαριστώ τον Θεό» συμπλήρωσε στην ίδια ανάρτηση.

Στις 19 Οκτωβρίου, η Σπίαρς αναφέρθηκε έμμεσα -μέσω νέας της ανάρτησης- στην περίοδο των τεσσάρων μηνών που πέρασε σε κέντρο αποκατάστασης το 2018, ενώ τελούσε υπό 13ετές καθεστώς κηδεμονίας.

«Έπαθα εγκεφαλική βλάβη» έγραψε, περιγράφοντας τον αντίκτυπο εκείνης της περιόδου στη ζωή της. Μάλιστα, δημοσίευσε φωτογραφία της πάνω σε ένα άλογο, συγκρίνοντας τις ωμοπλάτες της με «φτερά» και σχολιάζοντας την ταινία «Maleficent».

«Θυμηθείτε πως ο βασιλιάς προσπάθησε να τη σκοτώσει, αλλά ένας άντρας της έκλεψε μυστικά τα φτερά. Ό,τι προέρχεται από τον Πατέρα στον ουρανό δεν ξεχνιέται ποτέ. Τα φτερά της ήταν ιερά, ο βασιλιάς δεν μπορούσε να τα πάρει. Ήταν κρυμμένα σε ένα μυστικό εκκλησάκι. Δεν έχει σχέση με μένα, αλλά το βρίσκω πολύ ενδιαφέρον» σημείωσε.

Υπενθυμίζεται ότι στο νέο του βιβλίο με τίτλο «You Thought You Knew, ο πρώην σύζυγός της τραγουδίστριας, Κέβιν Φέντερλαϊν, προβαίνει σε μια σειρά ισχυρισμών σχετικά με τη Σπίαρς, τον γάμο τους και τη σχέση της με τους γιους τους.

Αποσπάσματα που δημοσίευσαν οι «New York Times», «USA Today» και «E! Online» περιλαμβάνουν κατηγορίες για τη συμπεριφορά της ως μητέρας, υπονοούμενα για απιστία και έντονες ανησυχίες του ότι «κάτι κακό» θα μπορούσε να της συμβεί…

Απαντώντας στις 15 Οκτωβρίου μέσω της πλατφόρμας Χ (πρώην Twitter), η Σπίαρς είχε κατηγορήσει τον Φέντερλαϊν ότι τη «χειραγωγεί συνεχώς» ενώ υπερασπίστηκε τη σχέση της με τα παιδιά τους γράφοντας:

«Να αγαπιέσαι άνευ όρων και με μια αθώα καρδιά όπως η δική μου, ενώ σε απειλούν ή σε κάνουν να πιστεύεις ότι είσαι ο κακός της υπόθεσης καθώς εκείνοι επωφελούνται από τον πόνο σου. Ω, αγαπητέ Ιησού, δείξε μου πως υπάρχει Θεός και πως μπορώ κι εγώ να αγαπηθώ άνευ όρων χωρίς να πρέπει να είμαι τέλεια, γιατί αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον».

Διαβάστε επίσης:

Λιάγκας για Κίλι Σφακιανάκη: «Πέθανε στο σπίτι – Την πήγαν στο νοσοκομείο άπνοη και άσφυγμη» (Video)

Αντώνης Καφετζόπουλος: «Δεν πιστεύω καθόλου στον Θεό, είμαι άθεος» (Video)

Τζέσικα Σίμπσον: Γιορτάζει 8 χρόνια νηφαλιότητας – «Επέλεξα την πίστη αντί για τον φόβο»