03.11.2025 09:25
03.11.2025 08:47

Τζέσικα Σίμπσον: Γιορτάζει 8 χρόνια νηφαλιότητας – «Επέλεξα την πίστη αντί για τον φόβο»

03.11.2025 08:47
jessica-simbson-new

Για τον εθισμό που είχε με το αλκοόλ μίλησε η Τζέσικα Σίμπσον γιορτάζοντας οκτώ χρόνια νηφαλιότητας και συνάμα οκτώ χρόνια επιστροφής στη ζωή και τον εαυτό της.

Με μία εξομολογητική ανάρτηση στα social media, η τραγουδίστρια επισήμανε ότι η πίστη της στον Θεό της δίνει τη δύναμη να ενώσει τα κομμάτια της ζωής της που το αλκοόλ είχε βυθίσει στο σκοτάδι.

«Πριν από 8 χρόνια, έκανα την επιλογή να αντιμετωπίσω, να ομολογήσω και να αφήσω πίσω τα αυτοκαταστροφικά κομμάτια της ζωής μου που εγώ η ίδια επέλεγα. Αυτή η απόφαση μου επέτρεψε να ζήσω πραγματικά, επιδιώκοντας τον σκοπό του Θεού για τη ζωή μου. Το αλκοόλ σιώπησε τη διαίσθησή μου και μπλόκαρε τα όνειρά μου» εξομολογήθηκε αρχικά.

«Σήμερα είμαι καθαρή. Σήμερα καθοδηγούμαι από την πίστη. Ο φόβος και η πίστη είναι συναισθήματα που νιώθουμε χωρίς πάντα να μπορούμε να τα δούμε. Είμαι τόσο χαρούμενη που επέλεξα την πίστη αντί για τον φόβο. Δεν ήταν στη μάχη που βρήκα τη δύναμή μου, αλλά στην παράδοση» πρόσθεσε.

