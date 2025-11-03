search
03.11.2025 08:23

Τζένιφερ Άνιστον: Επισημοποίησε τη νέα σχέση της με μια φωτογραφία!

03.11.2025 08:23
jennifer-aniston-new

Με μία κοινή τους φωτογραφία στο Instagram επέλεξε η Τζένιφερ Άνιστον να κάνει και επίσημη τη σχέση της με τον Τζιμ Κέρτις.

Με μια ασπρόμαυρη φωτογραφία της όπου απεικονίζεται να αγκαλιάζει τον 50χρονο σύντροφό της στο πάρτι γενεθλίων του, η Ελληνοαμερικανή ηθοποιός του Χόλιγουντ μοιράστηκε τον έρωτά της!

«Χρόνια πολλά, αγάπη μου. Σε αγαπώ» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης με τους followers της 56χρονης star να στέλνουν τις θερμότερες ευχές τους.

«Αυτή η εκδοχή σου είναι η αγαπημένη μου! Υγιής, ευτυχισμένη, επιτυχημένη και ερωτευμένη! Πραγματικά το αξίζεις, Τζεν!» έγραψε μια θαυμάστριά της.

Η συγκεκριμένη φωτογραφία φαίνεται να τραβήχτηκε στο πάρτι γενεθλίων του Κέρτις, με τον ίδιο να κάνει μια ανάρτηση στα social media το Σάββατο με καρέ στα οποία, πάντως, δεν συμπεριέλαβε την Άνιστον.

«50 και νιώθω καλά! Αναδρομή στα γενέθλια, μέρος 1. Σας ευχαριστώ για όλες τις ευχές και την αγάπη σας. Είμαι πολύ ευγνώμων για εσάς, φίλοι, οικογένεια και κοινότητα» έγραψε ο Κέρτις.

1 / 3