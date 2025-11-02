Σταύρος Σβήγκος: «Στηρίζω τους ηθοποιούς που είναι στην παρουσίαση και τους παρουσιαστές που είναι στην υποκριτική»

Για την απόφασή του να μείνει εκτός θεάτρου για να έχει περισσότερο χρόνο με τον γιο του αλλά και για τη συζήτηση που γίνεται για τα ονόματα των θυμάτων των Τεμπών δίπλα στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη μίλησε ο Σταύρος Σβήγκος στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται».

«Ήρθαμε με τον γιο μου, ήταν ευκαιρία. Φέτος έχω αποφασίσει να μείνω εκτός θεάτρου ώστε να έχω περισσότερο χρόνο και έτσι τον απολαμβάνω και τον εκμεταλλεύομαι. Είναι πολύ ωραία η εμπειρία να μοιράζομαι χρόνο με το παιδί μου στο θέατρο, γιατί συνήθως ήταν στα καμαρίνι», ανέφερε αρχικά ο ηθοποιός που παρακολούθησε την παράσταση «Annie» στο θέατρο «Παλλάς».

»Και να παίξει σε μια παράσταση ο γιος μου, δεν σημαίνει ότι θα το ακολουθήσει. Το θέμα είναι να κάνουμε παιδιά ανεξάρτητα και ελεύθερα και να βρίσκουν αυτά που θέλουν να κάνουν», πρόσθεσε.

Απαντώντας σε ερώτηση μίλησε για τους ηθοποιούς που βρίσκονται στον τομέα της παρουσίασης εκπομπών, ο Σταύρος Σβήγκος είπε: «Στηρίζω τους ηθοποιούς που είναι στην παρουσίαση, στηρίζω τους παρουσιαστές που είναι στην υποκριτική, στηρίζω τους τραγουδιστές που είναι στην υποκριτική ή στην παρουσίαση. Είμαστε ελεύθεροι γιατί δεν υπάρχει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος πλέον. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει, δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο εγώ πρέπει να κρίνω. Εφόσον το έχει κρίνει ένας παραγωγός, είναι δικαίωμα του».

Κληθείς να σχολιάσει τη συζήτηση που έγινε γίνει τα ονόματα των θυμάτων των Τεμπών στον Άγνωστο Στρατιώτη, ο ηθοποιός τόνισε: «Αυτά είναι αστεία πράγματα τα οποία γίνονται για να κουκουλώσουν άλλα πράγματα. Δεν θα δούμε ποτέ την πραγματικότητα, δεν την έχω δει 40 χρόνια που ζω, η δικαιοσύνη είναι τυφλή, το βλέπουμε… Αν ήταν να δικαστώ εγώ, θα είχα δικαστεί χθες».

