LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web

20.09.2025 11:35

Γιάννης Τσιμιτσέλης: «Δεν είχα πρόθεση να πάρω τη δουλειά κανενός – Περίμενα ότι θα κάνουμε εκπομπή όλοι μαζί» (Video)

20.09.2025 11:35
tsimitselis-new

Για την παρουσίαση της εκπομπής «Όπου υπάρχει Ελλάδα» μίλησε στο «Πρωινό Σαββατοκύριακο» ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

Ο ηθοποιός, ο οποίος το τελευταίο διάστημα έχει βρεθεί στο επίκεντρο της δημοσιότητας, μίλησε για την εκπομπή που παρουσίαζαν πέρσι η Ευλαμπία Ρέβη και ο Γιώργος Κουρδής.

«Δεν είχα πρόθεση να πάρω τη δουλειά κανενός και σε καμία περίπτωση δεν δήλωσα ποτέ δημοσιογράφος», ξεκαθάρισε.

«Δεν έχω κανένα πρόβλημα μαζί τους, αλλά δεν έχουμε έρθει σε καμία επαφή, δεν έχουμε μιλήσει ποτέ. Από όποια πλευρά και να το δεις, όλο αυτό που συνέβη είναι λίγο άδικο για μένα. Μου έγινε μια πρόταση, είπα “ναι”. Όλο το υπόλοιπο το έμαθα από εσάς. Εγώ περίμενα ότι θα κάνουμε εκπομπή όλοι μαζί. Αυτό ήξερα», εξήγησε.

«Τώρα από εκεί και πέρα όλα τα υπόλοιπα, όπως και η ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ, που δεν είναι εξαιρετικά τιμητική για μένα, αλλά κάνει τη δουλειά της και καλά κάνει γιατί πρέπει να προασπίζεται τα συμφέροντα των δημοσιογράφων», πρόσθεσε, τονίζοντας πως στην εκπομπή υπάρχουν 13 με 15 δημοσιογράφοι.

«Δεν είμαι δημοσιογράφος, δεν θα γίνω ποτέ δημοσιογράφος και υπάρχουν δημοσιογράφοι για να κάνουν δημοσιογραφική δουλειά», είπε ακόμη, ενώ αστειευόμενος …αποκάλυψε πως θα παρουσιάσει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ στη θέση της Σίας Κοσιώνη.

ouggarezos-tsimitselis-new
LIFESTYLE

Δημήτρης Ουγγαρέζος: Ξέσπασε on air για τον Τσιμιτσέλη: «Δεν συμπεριφέρονται έτσι οι φίλοι, Γιάννη» (Video)

liagkas-giannopoulos-new
MEDIA

Παραιτήθηκε στον αέρα του Πρωινού ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος - «Δεν μπορούν όλοι να αντέξουν κάποια πράγματα» (Video)

antetokoynbo kai mitera – new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Μαζί με τη μητέρα του σε αγώνα μπάσκετ στο Περιστέρι – Παίζει ο Βενιαμίν της οικογένειας (Photos/Video)

trump karolos deipno 887- new
ΚΟΣΜΟΣ

«Πλακώθηκαν» οι βασιλικοί σεφ και η φρουρά του Τραμπ στην κουζίνα του Κάστρου του Ουίνσδορ την ώρα που οι VIPS έτρωγαν

nosokomeio-paidon-giatroi-new
ΥΓΕΙΑ

Μαζικές παραιτήσεις νοσηλευτών από τα νοσοκομεία της περιφέρειας: Χαμηλοί μισθοί και απομόνωση οι κυρίες αιτίες

