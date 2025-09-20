Γιάννης Τσιμιτσέλης: «Δεν είχα πρόθεση να πάρω τη δουλειά κανενός – Περίμενα ότι θα κάνουμε εκπομπή όλοι μαζί» (Video)

Για την παρουσίαση της εκπομπής «Όπου υπάρχει Ελλάδα» μίλησε στο «Πρωινό Σαββατοκύριακο» ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

Ο ηθοποιός, ο οποίος το τελευταίο διάστημα έχει βρεθεί στο επίκεντρο της δημοσιότητας, μίλησε για την εκπομπή που παρουσίαζαν πέρσι η Ευλαμπία Ρέβη και ο Γιώργος Κουρδής.

«Δεν είχα πρόθεση να πάρω τη δουλειά κανενός και σε καμία περίπτωση δεν δήλωσα ποτέ δημοσιογράφος», ξεκαθάρισε.

«Δεν έχω κανένα πρόβλημα μαζί τους, αλλά δεν έχουμε έρθει σε καμία επαφή, δεν έχουμε μιλήσει ποτέ. Από όποια πλευρά και να το δεις, όλο αυτό που συνέβη είναι λίγο άδικο για μένα. Μου έγινε μια πρόταση, είπα “ναι”. Όλο το υπόλοιπο το έμαθα από εσάς. Εγώ περίμενα ότι θα κάνουμε εκπομπή όλοι μαζί. Αυτό ήξερα», εξήγησε.

«Τώρα από εκεί και πέρα όλα τα υπόλοιπα, όπως και η ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ, που δεν είναι εξαιρετικά τιμητική για μένα, αλλά κάνει τη δουλειά της και καλά κάνει γιατί πρέπει να προασπίζεται τα συμφέροντα των δημοσιογράφων», πρόσθεσε, τονίζοντας πως στην εκπομπή υπάρχουν 13 με 15 δημοσιογράφοι.

«Δεν είμαι δημοσιογράφος, δεν θα γίνω ποτέ δημοσιογράφος και υπάρχουν δημοσιογράφοι για να κάνουν δημοσιογραφική δουλειά», είπε ακόμη, ενώ αστειευόμενος …αποκάλυψε πως θα παρουσιάσει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ στη θέση της Σίας Κοσιώνη.

