search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12.09.2025 17:56
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

12.09.2025 16:39

Η ΕΣΗΕΑ καταδικάζει τα φαινόμενα αλλοίωσης του ενημερωτικού χαρακτήρα των προγραμμάτων με την επίφαση ανάλαφρης προσέγγισης

12.09.2025 16:39
esiea-new

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ διαμαρτύρεται έντονα για τις μεθοδεύσεις που μετήλθε ο Τ/Σ «ΣΚΑΪ» σε βάρος των συναδέλφων μας Ευλαμπίας Ρέβη και Γεωργίου Κουρδή, με τους οποίους είχε συνάψει συμφωνία για να παρουσιάζουν την ενημερωτική εκπομπή «Όπου υπάρχει Ελλάδα».

Ο παραγκωνισμός τους σε δευτερεύοντα ρόλο στο συγκεκριμένο τηλεοπτικό πρόγραμμα, παρά τα συμφωνηθέντα, συνιστά καταχρηστική πρακτική.

Φαινόμενα αλλοίωσης του ενημερωτικού χαρακτήρα των προγραμμάτων με την επίφαση «ανάλαφρης» προσέγγισης και την αντικατάσταση επαγγελματιών δημοσιογράφων με πρόσωπα του καλλιτεχνικού χώρου, όχι μόνο δεν αποτελούν «καινοτομία», αλλά εντείνουν την κρίση αξιοπιστίας που ταλανίζει τα ΜΜΕ με ευθύνη των εργοδοτών. Υπονομεύει μάλιστα το κύρος των επαγγελματιών δημοσιογράφων.

Η ΕΣΗΕΑ καταδικάζει τις διαρροές ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων της κυρίας Ρέβη, που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο.

Διαβάστε επίσης:

«Alley Cats»: Nέα σειρά κινουμένων σχεδίων στο Netflix διά χειρός Ricky Gervais (photo)

ΕΡΤ: Νέα ενημερωτική εκπομπή με τον Αντώνη Φουρλή και τη Στέλλα Παπαμιχαήλ

Ο Αρκάς υπερασπίζεται το «δικαίωμα» να λέει «ανέκδοτα για χοντρούς και ξανθιές» και συγκρίνει τη woke κουλτούρα με τη… χούντα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Teaser_Formula_E_01_16x9
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Citroën στο πρωτάθλημα Formula E!

THEON booth in DSEI_1
BUSINESS

Η THEON INTERNATIONAL λάνσαρε στην έκθεση DSEI London 2025 το νέο NYX-BiNOD σύστημα νυχτερινής όρασης, με προδιαγραφές αμερικανικού στρατού, έτοιμο για παραγωγή

olympia-odos
ADVERTORIAL

ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ: Εκτροπή κυκλοφορίας μεταξύ Κόμβου Οβρυάς και Κόμβου ΒΙ.ΠΕ. στην Πατρών-Πύργου για την ολοκλήρωση κατασκευής του Νέου Αυτοκινητόδρομου

nosokomeio-alexandra-new
ΥΓΕΙΑ

Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα»: Πιστοποιημένο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ολοκληρωμένης Αντιμετώπισης Γυναικών με καρκίνο

venezuela_podilata_1209_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Αστυνομικός έκλεισε με τη μηχανή του τον δρόμο σε ποδηλάτες, προκαλώντας τεράστια καραμπόλα – Σοκαριστικά βίντεο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
rama-omilia
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η Αλβανία διορίζει την πρώτη υπουργό στον κόσμο δημιουργημένη από τεχνητή νοημοσύνη

Ippokrateio-fakelaki-lymperiadis (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Δημήτρης Λυμπεριάδης: Καταδικάστηκε στο παρελθόν για φακελάκι ο γιατρός – Εκκρεμεί στο Εφετείο η υπόθεσή του

spanoulis-vasilis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Βασίλης Σπανούλης κυνηγά ένα επίτευγμα που μόνο ένας έχει καταφέρει στην ιστορία του Eurobasket και ήταν… Ελληνας

saunders-sfairovolia
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Στίβος: Αποκλεισμός 30 μηνών στην ολυμπιονίκη του Τόκιο Ρέιβεν Σόντερς για παραβάσεις κανόνων περί ντόπινγκ

ozempic
ΚΟΣΜΟΣ

Οι «παράπλευρες απώλειες» του Ozempic - Πώς ο «πόλεμος» με το Mounjaro αφήνει 9.000 εργαζόμενους στον δρόμο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12.09.2025 17:55
Teaser_Formula_E_01_16x9
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Citroën στο πρωτάθλημα Formula E!

THEON booth in DSEI_1
BUSINESS

Η THEON INTERNATIONAL λάνσαρε στην έκθεση DSEI London 2025 το νέο NYX-BiNOD σύστημα νυχτερινής όρασης, με προδιαγραφές αμερικανικού στρατού, έτοιμο για παραγωγή

olympia-odos
ADVERTORIAL

ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ: Εκτροπή κυκλοφορίας μεταξύ Κόμβου Οβρυάς και Κόμβου ΒΙ.ΠΕ. στην Πατρών-Πύργου για την ολοκλήρωση κατασκευής του Νέου Αυτοκινητόδρομου

1 / 3