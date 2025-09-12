search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12.09.2025
12.09.2025 16:32

«Alley Cats»: Nέα σειρά κινουμένων σχεδίων στο Netflix διά χειρός Ricky Gervais (photo)

12.09.2025 16:32
alley-cats_netflix
credit: Netflix

Ο Βρετανός ηθοποιός, κωμικός, σκηνοθέτης, παραγωγός και συγγραφέας Ρίκι Τζερβέις (Ricky Gervais) επιστρέφει στις παραγωγές κινουμένων σχεδίων για ενήλικο κοινό με το «Alley Cats», τη νέα μίνι σειρά του Netflix, στην οποία πρωταγωνιστούν αδέσποτα αιλουροειδή.

«Υποδύομαι ένα χοντρό, τεμπέλικο, αγενές πλάσμα με κυνόδοντες, που έχει άποψη και δεν είναι τόσο έξυπνο ή γενναίο όσο νομίζει. Άρα, δεν χρειάστηκε να προσπαθήσω πολύ», είπε αστειευόμενος ο Τζερβέις, ο οποίος επιστρέφει 13 χρόνια μετά το «The Ricky Gervais Show» στο ΗΒΟ.

Ο κωμικός θα είναι, επίσης, δημιουργός και σκηνοθέτης της σειράς, η οποία αναμένεται να κυκλοφορήσει το 2026. Μάλιστα, έχει επιστρατεύσει ένα φωνητικό καστ από κορυφαία ονόματα της βρετανικής κωμωδίας, όπως οι Νταϊάν Μόργκαν (Diane Morgan), Τομ Μπάσντεν (Tom Basden) και Κέρι Γκόντλιμαν (Kerry Godliman).

Το καστ συμπληρώνουν οι Άντριου Μπρουκ (Andrew Brooke), Ντέιβιντ Ερλ (David Earl), Τζο Χάρτλεϊ (Jo Hartley), Νάταλι Κάσιντι (Natalie Cassidy) και Τόνι Γουέι (Tony Way), σύμφωνα με το Deadline.

Την παραγωγή των έξι επεισοδίων υπογράφουν η εταιρεία του κωμικού, Derek Productions, και η Blink Industries. Το «Alley Cats» θα ακολουθεί τις περιπέτειες μίας ομάδας αδέσποτων βρετανικών γατών που αναζητούν συντροφιά, ενώ συλλογίζονται τις δυσκολίες της καθημερινής ζωής.

Η σειρά θα έχει το χαρακτηριστικό ύφος του Τζερβέις, συνδυάζοντας το χιούμορ με τον κοινωνικό σχολιασμό, όπως αναφέρει, σε ανακοίνωσή του, το Netflix.

Ο Έλιοτ Ντίαρ (Elliot Dear) θα έχει χρέη δεύτερου σκηνοθέτη, ενώ ο Στιβ Χάμιλτον Σο (Steve Hamilton Shaw) θα είναι στην εκτελεστική παραγωγή.

