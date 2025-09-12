«Σκοτωμός» από Δευτέρα (15/9) για την τηλεθέαση – Αρχίζουν τα πρωινάδικα

Φθινόπωρο ξεφθινόπωρο στα κανάλια η θερμοκρασία αναμένεται να «χτυπήσει» κόκκινο τη Δευτέρα (αλλά και τις επόμενες ημέρες) καταρχάς το πρωί.

Είναι έτοιμα για σκληρές τηλεμαχίες σε καθημερινή βάση τα πρωινάδικα των εκπομπών και οι εκπομπές στη ζώνη 10:00-12:00.

Κάποιες έχουν ήδη ξεκινήσει μπας και προλάβουν να «καλλιεργήσουν» συνήθεια τηλεθέασης. Όλοι όμως περιμένουν τους βασικούς «πρωταγωνιστές» στο πόλεμο τηλεθέασης της πρωινής ζώνης. Σημειώστε τι αρχίζει την Δευτέρα: Στον ΑΝΤ1 θα βγει πρωι πρωί (06:00) η ειδησεογραφική «Καλημέρα Ελλάδα» στην μετά Γιώργο Παπαδάκη εποχή με παρουσιαστές τους Παναγιώτη Στάθη και Άννα Λιβαθυνού.

Η πρωινή ενημερωτική «σημαία» του ΑΝΤ1 θα έχει «απέναντι» της τις εκπομπές «Κοινωνία ώρα Mega (05:40, Mega), «Ώρα Ελλάδος» (06:00, Open), «Σήμερα» (06:00, ΣΚΑΪ), «Συνδέσεις» (05:00 ΕΡΤNews), «Πρωινη ζώνη» (06:00, Action 24), τα οποία έχουν ήδη αρχίσει.

Στο «καπάκι» θα βγει στον «αέρα» το πρώτο της νέας σεζόν «Το πρωινό» με τον Γιώργο Λιάγκα (09:30) τρίωρης διάρκειας.

Στον Alpha θα κάνει πρεμιέρα (07.45) για 13η σεζόν το «Happyday» με την Σταματίνα Τσιμτσιλή και στη συνέχεια (10.00) η ψυχαγωγία αποθεώνεται με την πρεμιέρα της εκπομπής «Super Κατερίνα» με την Κατερίνα Καινούργιου.

Τη δεύτερη σεζόν του στο Mega εγκαινιάζει (09.20) η εκπομπή «Buongiorno» με τη Φαίη Σκορδά.

Στην αφετηρία επίσης αλλά πιο νωρίς (08.30) και το «Breakfast@star» με τους Ελένη Χατζίδου– Ετεοκλή Παύλου.

Λίγο πριν- λίγο μετά τις 09.00 έχουν αρχίσει οι εκπομπές «Αταίριαστοι» και «Live You»( ΣΚΑΪ), «Δέκα παντού» (Open), «Πρωιαν σε είδον» (ΕΡΤ1), «Newsroom» (ΕΡΤNews) «Action τώρα» (Action 24).

Όπως αντιλαμβάνεστε (σχεδόν) όλοι στα κανάλια και τις εκπομπές θα είναι με τα… πιεσόμετρα στα μπράτσα για την τηλεθέαση που θακαταφέρουν.

