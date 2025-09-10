search
ΤΕΤΑΡΤΗ 10.09.2025 10:56
10.09.2025 10:11

ΑΝΤ1: Την άλλη Δευτέρα αρχίζει το «Καλημέρα Ελλάδα» – Στον «αέρα» το πλήρες προωθητικό βίντεο

10.09.2025 10:11
kalimera-ellada_0809_1920-1080_new

«Συνεχίζουμε μαζί με τις ίδιες αξίες και με την πρώτη λέξη που λέει όλη η Ελλάδα κάθε πρωί. «Καλημέρα Ελλάδα»».

Ετσι εμφανίζονται χαμογελαστοί να λένε ο Παναγιώτης Στάθης και η Άννα Λιβαθυνού στο νέο, ολοκληρωμένο, τρέιλερ για την καθημερινή πρωινή εμβληματική εκπομπή του ΑΝΤ1 η οποία θα κάνει πρεμιέρα την Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου στις 06:00.

Η τηλεοπτική πρεμιέρα θα νοηματοδοτήσει την έναρξη της συνεργασίας των δύο δημοσιογράφων και ταυτόχρονα θα «ανοίξει» ένα νέο κεφάλαιο στην αδιάλειπτη μετάδοση της, έπειτα από την απόφαση του Γιώργου Παπαδάκη να αφήσει το ρόλο του παρουσιαστή της, έπειτα από 33 χρόνια.

