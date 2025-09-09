«Μαγνήτης» -υψηλής- τηλεθέασης το Ελλάδα – Δανία στον Alpha (8/9)

Ξεπέρασαν το 1,6 εκατ. οι τηλεθεατές οι οποίοι χθες βράδυ συντονιστήκαν στον Alpha για την απευθείας μετάδοση του ποδοσφαιρικού αγώνα Ελλάδα – Δανία (0-3) στο πλαίσιο του τρίτου ομίλου για τα προκριματικά του Μουντιάλ.

Η απευθείας μετάδοση κατάφερε μακράν την καλύτερη τηλεθέαση από κάθε άλλο πρόγραμμα μέσα στην ημέρα. Ως και ο ΣΚΑΪ «προφύλαξε» το «Exathlon» του και στην ώρα προβολής του μετέδωσε τον Οσκαρικό «Μονομάχο» του Ρίντλεϊ Σκοτ.

Δεύτερη σε δημοφιλία εκπομπή ήταν εκείνη που προηγήθηκε της τηλεοπτικής μετάδοσης του ματς των εθνικών ομάδων στον Alpha, καταφέρνοντας ωστόσο τηλεθέαση αρκετά κάτω από το 1/3 εκείνης του ποδοσφαιρικού αγώνα.

Τρίτο στις προτιμήσεις ήταν το επαναληπτικό επεισόδιο του τηλεπαιχνιδιού «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος», ενώ «ρεύμα» είχαν οι αθλητικές ειδήσεις του Mega οι οποίες «τερμάτισαν» τέταρτες, ψηλότερα και από το κεντρικό δελτίο του σταθμού που μόλις είχε προηγηθεί.

Στο χθεσινό τηλεβαρόμετρο της Nielsen κυριάρχησαν τα μάλλον έντονα αθλητικά και ενημερωτικά χαρακτηριστικά, αφού επτά εκπομπές του Top 10 ανήκαν σε μια από τις δύο τυπολογίες εκπομπών.

