ΕΡΤNews: Ο σεισμός σε απευθείας μετάδοση στην εκπομπή «Off the Record» (videos)

Υπό άλλες συνθήκες θα μπορούσε να πει κάποιος πως η χθεσινή νυχτερινή εκπομπή «Off the Record» του ΕΡΤNews «προκάλεσε» σεισμό με το «χαίρετε». Ή αν θέλετε η εκπομπή είχε… κατ΄αποκλειστικότητα τον χθεσινοβραδινό σεισμό.

Το ΕΡΤικό «Off the Record» άρχισε με Ρίχτερ καθώς ο σεισμός συνέβη στην έναρξη της εκπομπής και «πέτυχε» τους δημοσιογράφους παρουσιαστές της, Βαγγέλη Παπαδημητρίου, Λίδα Μπόλα, Άγγελο Μόσχοβα, στις θέσεις τους, οι οποίοι πάντως διατήρησαν ψυχραιμία ενώ το στούντιο «πηγαινοερχόταν» καθόλη τη διάρκεια της σεισμικής δραστηριότητας.

Η αντίδραση του δημοσιογραφικού μηχανισμού της εκπομπής και του ERTNews ήταν άμεση, καθώς στο λεπτό «πάνω» βγήκε στον «αέρα» ο καθηγητής Δυναμικής Τεκτονικής & Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, Ευθύμης Λέκκας, δίδοντας την πρώτη εκτίμηση για σεισμό μεγέθους 5 Ρίχτερ.

Διαβάστε επίσης:

Alpha: Προαναγγέλλει τη νέα καθημερινή δραματική σειρά «Να μ’ αγαπάς» με κατατοπιστικό περιεχόμενο για πάθη και έρωτες (video)

ΕΡΤnews: Φουρλής – Παπαμιχαήλ το νέο πρωινό δίδυμο για τα Σαββατοκύριακα

Maestro: Επιστρέφει με τέταρτη σεζόν – Η ανάρτηση της Κλέλιας Ανδριολάτου