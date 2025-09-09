Maestro: Επιστρέφει με τέταρτη σεζόν – Η ανάρτηση της Κλέλιας Ανδριολάτου

Για τέταρτη σεζόν επιστρέφει η επιτυχημένη σειρά του Χριστόφορου Παπακαλιάτη, «Maestro»,όπως αποκάλυψε η Κλέλια Ανδριολάτου μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Η ηθοποιός δημοσίευσε μία φωτογραφία μαζί με τον Χριστόφορο Παπακαλιάτη, κρατώντας το σενάριο του πρώτου επεισοδίου της νέας σεζόν.

«It’s about time. New Season ep1/ Maestro in Blue. Άρχισαν οι πρόβες !!!! Stay tuned!» έγραψε στη λεζάντα, ενώ στην ίδια ανάρτηση αποκαλύπτεται και ο τίτλος του πρώτου επεισοδίου, «Η εποχή των τεράτων» που σχολιάστηκε ποικιλοτρόπως.

Το Maestro ή αλλιώς για τη διεθνή αγορά Maestro in Blue έκανε πρεμιέρα το 2022 στο Mega, γνωρίζοντας από την πρώτη στιγμή τεράστια αποδοχή.

Το 2023 έγινε η πρώτη ελληνική σειρά που προβλήθηκε παγκοσμίως στο Netflix, ενώ μέχρι σήμερα έχουν προβληθεί τρεις σεζόν, με την τρίτη να ολοκληρώνεται τον Δεκέμβριο του 2024.

