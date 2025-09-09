Maestro: Επιστρέφει με τέταρτη σεζόν – Η ανάρτηση της Κλέλιας Ανδριολάτου

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Για τέταρτη σεζόν επιστρέφει η επιτυχημένη σειρά του Χριστόφορου Παπακαλιάτη, «Maestro»,όπως αποκάλυψε η Κλέλια Ανδριολάτου μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.
Η ηθοποιός δημοσίευσε μία φωτογραφία μαζί με τον Χριστόφορο Παπακαλιάτη, κρατώντας το σενάριο του πρώτου επεισοδίου της νέας σεζόν.
«It’s about time. New Season ep1/ Maestro in Blue. Άρχισαν οι πρόβες !!!! Stay tuned!» έγραψε στη λεζάντα, ενώ στην ίδια ανάρτηση αποκαλύπτεται και ο τίτλος του πρώτου επεισοδίου, «Η εποχή των τεράτων» που σχολιάστηκε ποικιλοτρόπως.
Το Maestro ή αλλιώς για τη διεθνή αγορά Maestro in Blue έκανε πρεμιέρα το 2022 στο Mega, γνωρίζοντας από την πρώτη στιγμή τεράστια αποδοχή.
Το 2023 έγινε η πρώτη ελληνική σειρά που προβλήθηκε παγκοσμίως στο Netflix, ενώ μέχρι σήμερα έχουν προβληθεί τρεις σεζόν, με την τρίτη να ολοκληρώνεται τον Δεκέμβριο του 2024.
Διαβάστε επίσης:
Μπαράκ Ομπάμα και Τζίμι Κίμελ μεταξύ των νικητών της τελετής των βραβείων Emmy 2025
Lady Gaga: Η φωτογραφία με τα τέσσερα βραβεία των MTV VMAs 2025
Giorgio Armani: Σε στενό οικογενειακό κύκλο έγινε η κηδεία του ιταλού σχεδιαστή μόδας (photos/videos)
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.