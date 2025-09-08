search
08.09.2025 20:30

Lady Gaga: Η φωτογραφία με τα τέσσερα βραβεία των MTV VMAs 2025

08.09.2025 20:30
lady gaga 661- new

«Φιγούρα» με τα τέσσερα βραβεία που κέρδισε στα MTV Video Music Awards 2025 φάνηκε ότι θέλησε να κάνει η Lady Gaga.


Τουλάχιστον αυτό δείχνει η ανάρτησή της στα κοινωνικά δίκτυα, όπου ανέβασε μια φωτογραφία στην οποία ποζάρει μπροστά στα βραβεία της, φορώντας μαύρα γυαλιά ηλίου και ολόσωμη φόρμα ίδιου χρώματος.

Η 39χρονη τραγουδίστρια αναδείχτηκε απόλυτη νικήτρια της μουσικής βραδιάς κερδίζοντας το Βραβείο Καλλιτέχνης της Χρονιάς, εκείνο για Καλύτερη Συνεργασία για τη σύμπραξή της με τον Bruno Mars στο κομμάτι «Die With a Smile» και τα βραβεία Καλύτερης Σκηνοθεσίας και Καλύτερης Καλλιτεχνικής Διεύθυνσης για το βιντεοκλίπ του «Abracadabra».

Η Lady Gaga ανέβηκε στη σκηνή UBS Arena την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου για να παραλάβει το Βραβείο Καλλιτέχνης της Χρονιάς στην αρχή του σόου, ωστόσο αποχώρησε για να προλάβει την προγραμματισμένη της συναυλία στο Madison Square Garden.

Σύμφωνα με το «Variety», η ώρα έναρξης της συναυλίας μετατέθηκε κατά μία ώρα για να μπορέσει η τραγουδίστρια να παραστεί στην απονομή.

Η διάσημη τραγουδίστρια στην ομιλία της αναφέρθηκε στον αρραβωνιαστικό της, Μάικλ Πολάνσκι, λέγοντας: «Το να δημιουργώ φέτος μαζί σου ήταν ένα όμορφο όνειρο και υπήρξες ο σύντροφός μου σε κάθε βήμα της διαδρομής αυτής».

1 / 3