Lady Gaga: Η φωτογραφία με τα τέσσερα βραβεία των MTV VMAs 2025

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
«Φιγούρα» με τα τέσσερα βραβεία που κέρδισε στα MTV Video Music Awards 2025 φάνηκε ότι θέλησε να κάνει η Lady Gaga.
Τουλάχιστον αυτό δείχνει η ανάρτησή της στα κοινωνικά δίκτυα, όπου ανέβασε μια φωτογραφία στην οποία ποζάρει μπροστά στα βραβεία της, φορώντας μαύρα γυαλιά ηλίου και ολόσωμη φόρμα ίδιου χρώματος.
Η 39χρονη τραγουδίστρια αναδείχτηκε απόλυτη νικήτρια της μουσικής βραδιάς κερδίζοντας το Βραβείο Καλλιτέχνης της Χρονιάς, εκείνο για Καλύτερη Συνεργασία για τη σύμπραξή της με τον Bruno Mars στο κομμάτι «Die With a Smile» και τα βραβεία Καλύτερης Σκηνοθεσίας και Καλύτερης Καλλιτεχνικής Διεύθυνσης για το βιντεοκλίπ του «Abracadabra».
Η Lady Gaga ανέβηκε στη σκηνή UBS Arena την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου για να παραλάβει το Βραβείο Καλλιτέχνης της Χρονιάς στην αρχή του σόου, ωστόσο αποχώρησε για να προλάβει την προγραμματισμένη της συναυλία στο Madison Square Garden.
Σύμφωνα με το «Variety», η ώρα έναρξης της συναυλίας μετατέθηκε κατά μία ώρα για να μπορέσει η τραγουδίστρια να παραστεί στην απονομή.
Η διάσημη τραγουδίστρια στην ομιλία της αναφέρθηκε στον αρραβωνιαστικό της, Μάικλ Πολάνσκι, λέγοντας: «Το να δημιουργώ φέτος μαζί σου ήταν ένα όμορφο όνειρο και υπήρξες ο σύντροφός μου σε κάθε βήμα της διαδρομής αυτής».
Διαβάστε επίσης:
Giorgio Armani: Σε στενό οικογενειακό κύκλο έγινε η κηδεία του ιταλού σχεδιαστή μόδας (photos/videos)
Τρία χρόνια από τον θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ Β’ – Στη Βρετανία ο πρίγκιπας Χάρι (Videos)
Ιωάννα Παππά: «Υπάρχει ηλικιακός ρατσισμός στις γυναίκες ηθοποιούς, τον βιώνω κι εγώ» (Video)
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.