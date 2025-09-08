search
ΔΕΥΤΕΡΑ 08.09.2025
ΚΟΣΜΟΣ

08.09.2025 18:58

Giorgio Armani: Σε στενό οικογενειακό κύκλο έγινε η κηδεία του ιταλού σχεδιαστή μόδας (photos/videos)

armani_kideia_0809_1920-1080_new
credit: AP

Σε στενό οικογενειακό κύκλο τελέστηκε σήμερα η ιδιωτική κηδεία του θρυλικού ιταλού σχεδιαστή μόδας, Τζόρτζιο Αρμάνι (Giorgio Armani), που πέθανε την περασμένη εβδομάδα σε ηλικία 91 ετών.

Ο Αρμάνι ετάφη δίπλα στους γονείς και τον μεγαλύτερο αδελφό του, σε οικογενειακό παρεκκλήσι στη Ριβάλτα, ένα χωριό περίπου 100 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Μιλάνου και κοντά στην πόλη όπου γεννήθηκε, την Πιατσέντσα.

Σε ένδειξη σεβασμού, τα καταστήματα Armani θα κλείσουν το απόγευμα.

«Θα τον αποχαιρετήσουμε ως οικογένεια και μετά θα προχωρήσουμε, όπως θα ήθελε κι εκείνος. Όλα είναι έτοιμα για να τον θυμηθούμε μέσα από τη μόδα του», δήλωσε ο στενός συνεργάτης του, Πανταλέο Ντελ’Όρκο (Pantaleo Dell’Orco) στην εφημερίδα Corriere della Sera.

Μέχρι και τον θάνατό του, ο Αρμάνι εργαζόταν πάνω σε μια αναδρομική έκθεση και σε μια επίδειξη μόδας για τον εορτασμό των 50 χρόνων του στον χώρο, κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας του Μιλάνου στα τέλη Σεπτεμβρίου. Η εταιρεία του μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινώσει καμία αλλαγή στο πρόγραμμα.

Ο θάνατος του σχεδιαστή ανακοινώθηκε την Πέμπτη, προκαλώντας παγκόσμια συγκίνηση, με μηνύματα τιμής και θλίψης να καταφθάνουν από αστέρες του Χόλιγουντ, του αθλητισμού, επιχειρηματικούς και πολιτικούς ηγέτες αλλά και απλούς ανθρώπους.

Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, χιλιάδες άνθρωποι απέτισαν φόρο τιμής στον αποκαλούμενο «Re Giorgio» (Βασιλιά Τζόρτζιο), καθώς το ξύλινο φέρετρο του, στολισμένο με λευκά τριαντάφυλλα, εκτέθηκε στην έδρα της Armani στο Μιλάνο.

«Αισθάνομαι βαθιά θλίψη, γιατί ήταν ένας άνθρωπος με σπουδαίο στυλ, που άφησε φυσικά ένα ανεξίτηλο αποτύπωμα… Χάνουμε σίγουρα ένα μεγάλο, πραγματικά μεγάλο ταλέντο», δήλωσε τη Δευτέρα η κάτοικος του Μιλάνου, Αλεσάντρα Τόρκιο (Alessandra Torchio).

Ο Αρμάνι έφυγε από τη ζωή μετά από μια καριέρα πέντε δεκαετιών, κατά την οποία δημιούργησε μια επιχειρηματική αυτοκρατορία που εκτείνεται από την υψηλή ραπτική έως τη διακόσμηση σπιτιών, με το όνομά του να γίνεται συνώνυμο της κομψής απλότητας.

Δεν είχε παιδιά, αλλά συνεργαζόταν με μια έμπιστη ομάδα μελών της οικογένειας και μακροχρόνιων συνεργατών, οι οποίοι αναμένεται να συνεχίσουν να διευθύνουν την επιχείρηση, στην οποία εκείνος ασκούσε πάντα αυστηρό έλεγχο.

