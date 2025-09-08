Νέα επίδειξη δύναμης από τη Ρωσία: Πυκνώνει την παρουσία της στον Ειρηνικό και στέλνει πυρηνικό υποβρύχιο στην περιοχή

Η Ρωσία συνεχίζει να επιδεικνύει τη ναυτική της ισχύ στον Ειρηνικό, καθώς ένα από τα υποβρύχιά της, οπλισμένο με πυρηνικούς πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς, ολοκλήρωσε μια τρίμηνη ανάπτυξη στην περιοχή.

Η Ρωσία διατηρεί στρατιωτική παρουσία στην περιοχή της Άπω Ανατολής της χώρας, ενώ εμπλέκεται στον πόλεμό της στην Ουκρανία. Πρόσφατα διεξήγαγε κοινή ναυτική άσκηση και περιπολία με την Κίνα στον Ειρηνικό, ενώ ένα συμβατικά οπλισμένο υποβρύχιο πυραύλων ολοκλήρωσε την ανάπτυξή του.

Διαθέτοντας το μεγαλύτερο πυρηνικό οπλοστάσιο στον κόσμο σε αριθμό κεφαλών, η Ρωσία λειτουργεί έναν στόλο 12 πυρηνικά οπλισμένων υποβρυχίων βαλλιστικών πυραύλων, τα οποία έχουν ως αποστολή αποτρεπτικές περιπολίες και εκτόξευση πυραύλων για πυρηνικά χτυπήματα μόλις λάβουν εντολή να το κάνουν.

Η αποκάλυψη από τη Ρωσία μιας αποστολής πυρηνικού υποβρυχίου έρχεται εν μέσω των εκκλήσεων του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για την αποπυρηνικοποίηση των μεγάλων δυνάμεων και μετά την αποκάλυψη από την Κίνα των νεότερων πυρηνικών όπλων της, συμπεριλαμβανομένων πυραύλων που εκτοξεύονται από υποβρύχια.

Ο Ρωσικός Στόλος του Ειρηνικού ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι το υποβρύχιο βαλλιστικών πυραύλων Project 955A Emperor Alexander III ολοκλήρωσε «αποστολές μάχης» στην περιοχή ευθύνης του στόλου και επέστρεψε στο λιμάνι της Άπω Ανατολής, στη χερσόνησο Καμτσάτκα.

Ο υποναύαρχος Valery Varfolomeev, διοικητής των Ρωσικών Δυνάμεων Υποβρυχίων του Ειρηνικού, επαίνεσε το πλήρωμα του υποβρυχίου για την «επιτυχή ολοκλήρωση» των αποστολών, σημειώνοντας τη σημασία της συμβολής τους στη διασφάλιση της ασφάλειας της χώρας, ανέφερε το Tass.

Το πλήρωμα θα συνεχίσει την προγραμματισμένη «εκπαίδευση μάχης» μετά από ανάπαυση και αναπλήρωση των προμηθειών του υποβρυχίου στα απαιτούμενα πρότυπα, σύμφωνα με τον Ρωσικό Στόλο του Ειρηνικού.

Το υποβρύχιο Αυτοκράτορας Αλέξανδρος Γ΄ μπορεί να μεταφέρει έως και 16 βαλλιστικούς πυραύλους Bulava, οι οποίοι έχουν εκτιμώμενο βεληνεκές 5.157 μιλίων, ανέφερε το Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών.

Σύμφωνα με έκθεση της Ομοσπονδίας Αμερικανών Επιστημόνων σχετικά με τα ρωσικά πυρηνικά όπλα, κάθε πύραυλος Bulava μπορεί να μεταφέρει έως και έξι κεφαλές. Ωστόσο, ο αριθμός μπορεί να έχει μειωθεί σε τέσσερις για να πληροί το όριο της συνθήκης New START στις αναπτυγμένες στρατηγικές κεφαλές.

Οι ΗΠΑ και η Ρωσία υπέγραψαν τη συνθήκη New START, η οποία πρόκειται να λήξει τον Φεβρουάριο του 2026, για να μειώσουν και να περιορίσουν την ανάπτυξη στρατηγικών πυρηνικών όπλων.

Κατά τη διάρκεια της τελετής έναρξης λειτουργίας του υποβρυχίου το 2023, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν περιέγραψε το σκάφος ως ένα «τρομερό πυραυλοφόρο» απαράμιλλο στην κατηγορία του, το οποίο θα διαφυλάσσει αξιόπιστα την ασφάλεια της χώρας εκπληρώνοντας στρατηγικές αποστολές αποτροπής.

Μετά από θαλάσσιες δοκιμές και δοκιμαστική εκτόξευση βαλλιστικού πυραύλου, το υποβρύχιο «Αυτοκράτορας Αλέξανδρος Γ΄» πραγματοποίησε ένα ταξίδι στον Αρκτικό Ωκεανό για μεταφορά από τον Βόρειο Στόλο στη Θάλασσα του Μπάρεντς στον Στόλο του Ειρηνικού. Έφτασε στο σημερινό λιμάνι βάσης του τον Σεπτέμβριο του 2024.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε στην τελετή έναρξης λειτουργίας του υποβρυχίου τον Δεκέμβριο του 2023: «Θα ενισχύσουμε ποσοτικά την ετοιμότητα μάχης του Ρωσικού Ναυτικού και θα ενισχύσουμε τη ναυτική μας ισχύ στην Αρκτική, την Άπω Ανατολή, τη Μαύρη Θάλασσα, τη Βαλτική Θάλασσα και την Κασπία Θάλασσα, οι οποίες είναι κρίσιμες στρατηγικές περιοχές στους παγκόσμιους ωκεανούς».

Μένει να δούμε αν η Ρωσία θα αναθέσει επιπλέον υποβρύχια στον Στόλο του Ειρηνικού καθώς το Ναυτικό των ΗΠΑ επεκτείνει σταδιακά τον στόλο υποβρυχίων του στην περιοχή.

