search
ΔΕΥΤΕΡΑ 08.09.2025 20:05
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

08.09.2025 18:14

Νέο «ενοχλητικό» έργο του Banksy στα Βασιλικά Δικαστήρια του Λονδίνου

08.09.2025 18:14
banksy

Μια νέα τοιχογραφία του καλλιτέχνη του δρόμου Banksy εμφανίστηκε στο πλάι του κτιρίου των Βασιλικών Δικαστηρίων στο κεντρικό Λονδίνο.

Απεικονίζει έναν δικαστή με παραδοσιακή περούκα και μαύρη τήβεννο να χτυπά έναν διαδηλωτή που βρίσκεται στο έδαφος, με το αίμα να πιτσιλίζει το πλακάτ του.

Ενώ η τοιχογραφία δεν αναφέρεται σε συγκεκριμένο περιστατικό, η εμφάνισή της έρχεται δύο ημέρες μετά τη σύλληψη σχεδόν 900 ατόμων σε διαμαρτυρία στο Λονδίνο κατά της απαγόρευσης της Δράσης για την Παλαιστίνη.

Το έργο τέχνης καλύφθηκε γρήγορα από μεγάλα φύλλα πλαστικού και δύο μεταλλικά φράγματα, υπό την προστασία δύο υπαλλήλων ασφαλείας.

Το σημείο που επέλεξε ο Banksy βρίσκεται στην συνήθως ήσυχη οδό Carey, στο πίσω μέρος των Βασιλικών Δικαστηρίων – αλλά τη Δευτέρα ήταν γεμάτο με κόσμο που έβγαζαν φωτογραφίες.

Ένας είπε ότι δεν ήξερε για πόσο ακόμα θα έπρεπε να στέκεται φρουρός, προσθέτοντας «τουλάχιστον δεν βρέχει».

Ο καλλιτέχνης του δρόμου με έδρα το Μπρίστολ κοινοποίησε μια φωτογραφία της τοιχογραφίας στο Instagram, η οποία είναι η συνήθης μέθοδος του Banksy ώστε να επβεβαιώνει ότι ένα έργο είναι αυθεντικό. Ο καλλιτέχνης έγραψε στη λεζάντα της εικόνας: «Βασιλικά Δικαστήρια. Λονδίνο».

Το έργο τέχνης βρίσκεται σε έναν εξωτερικό τοίχο του Κτιρίου της Βασίλισσας, μέρος του συγκροτήματος των Βασιλικών Δικαστηρίων.

Τα γκράφιτι με στένσιλ του Banksy συχνά επικρίνουν την κυβερνητική πολιτική, τον πόλεμο και τον καπιταλισμό.

Το περασμένο καλοκαίρι, ο καλλιτέχνης ξεκίνησε μια καμπάνια με θέμα τα ζώα στην πρωτεύουσα, η οποία ολοκληρώθηκε με έναν γορίλα να εμφανίζεται να σηκώνει ένα παντζούρι στην είσοδο του Ζωολογικού Κήπου του Λονδίνου.

Τον Δεκέμβριο του 2019 δημιούργησε μια «τροποποιημένη Γέννηση» σε ένα ξενοδοχείο στη Βηθλεέμ, η οποία έδειχνε τη φάτνη του Ιησού μπροστά από το διαχωριστικό τείχος του Ισραήλ, το οποίο φαινόταν να έχει τρυπηθεί από έκρηξη, δημιουργώντας το σχήμα ενός αστεριού.

Το Ισραήλ λέει ότι το τείχος είναι απαραίτητο για να αποτραπούν οι διεισδύσεις από τη Δυτική Όχθη, αλλά οι Παλαιστίνιοι λένε ότι είναι ένα εργαλείο για την αρπαγή γης.

Διαβάστε επίσης:

Τουρκία: Ξύλο και χημικά σε βουλευτές του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος έξω από τα γραφεία του

Στις αρχές του 2026 η εκδίκαση της έφεσης για Μαρίν Λεπέν και άλλων μελών του Εθνικού Συναγερμού

Μερτς: Η Ευρώπη πρέπει να αναπροσαρμόσει τα συμφέροντά της σε σχέση με τις ΗΠΑ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ektakto
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Μπαϊρού έχασε την ψήφο εμπιστοσύνης, θα υποβάλει την παραίτησή του

hatzidakis_kostis_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χατζηδάκης: Έχουμε βάλει τα θεμέλια για να συνεχιστεί η κοινωνική πολιτική και το 2026

kimeilia kalavryta 77- new
ΕΛΛΑΔΑ

Καλάβρυτα: Τα κειμήλια που ήθελε να πουλήσει ο ηγούμενος της Μονής του Μεγάλου Σπηλαίου (Photos)

actors gaza
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Με ανοιχτή επιστολή, 1.500 καλλιτέχνες σταματούν να συνεργάζονται με ισραηλινές εταιρείες που «εμπλέκονται στη γενοκτονία» της Γάζας – Μεταξύ τους και ο Λάνθιμος

PIROSVESTIKI_FILE
ΕΛΛΑΔΑ

Απανθρακωμένος εντοπίστηκε 73χρονος σε μονοκατοικία στις Σέρρες

Δείτε όλες τις ειδήσεις
viktor-dimas-gamos
LIFESTYLE

Ο Πύρρος Δήμας πάντρεψε τον γιο του στο Λιτόχωρο - Ποια είναι η σύζυγός του

LEX_NDP_FILE
ΜΟΥΣΙΚΗ

ΛΕΞ: Ο Ηρακλής «τινάζει στον αέρα» τη συναυλία του στη Θεσσαλονίκη - Έχει προγραμματιστεί αγώνας στο Καυτατζόγλειο

evaggelatos_stefanidou
LIFESTYLE

Τατιάνα Στεφανίδου για Νίκο Ευαγγελάτο: Είναι η πρώτη φορά που μένουμε τελείως μόνοι μας από τη μέρα που γνωριστήκαμε

nyfi-gampros
ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Νεόνυμφοι άφησαν τον γάμο και πήγαν στο συλλαλητήριο για τα Τέμπη

NIKA_ARGYROS_SPLIT
LIFESTYLE

Κωνσταντίνος Αργυρός και Αλεξάνδρα Νίκα βάφτισαν τον γιο τους στη Μύκονο (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 08.09.2025 20:05
ektakto
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Μπαϊρού έχασε την ψήφο εμπιστοσύνης, θα υποβάλει την παραίτησή του

hatzidakis_kostis_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χατζηδάκης: Έχουμε βάλει τα θεμέλια για να συνεχιστεί η κοινωνική πολιτική και το 2026

kimeilia kalavryta 77- new
ΕΛΛΑΔΑ

Καλάβρυτα: Τα κειμήλια που ήθελε να πουλήσει ο ηγούμενος της Μονής του Μεγάλου Σπηλαίου (Photos)

1 / 3