Νέο «ενοχλητικό» έργο του Banksy στα Βασιλικά Δικαστήρια του Λονδίνου

Μια νέα τοιχογραφία του καλλιτέχνη του δρόμου Banksy εμφανίστηκε στο πλάι του κτιρίου των Βασιλικών Δικαστηρίων στο κεντρικό Λονδίνο.

Απεικονίζει έναν δικαστή με παραδοσιακή περούκα και μαύρη τήβεννο να χτυπά έναν διαδηλωτή που βρίσκεται στο έδαφος, με το αίμα να πιτσιλίζει το πλακάτ του.

Ενώ η τοιχογραφία δεν αναφέρεται σε συγκεκριμένο περιστατικό, η εμφάνισή της έρχεται δύο ημέρες μετά τη σύλληψη σχεδόν 900 ατόμων σε διαμαρτυρία στο Λονδίνο κατά της απαγόρευσης της Δράσης για την Παλαιστίνη.

Το έργο τέχνης καλύφθηκε γρήγορα από μεγάλα φύλλα πλαστικού και δύο μεταλλικά φράγματα, υπό την προστασία δύο υπαλλήλων ασφαλείας.

Το σημείο που επέλεξε ο Banksy βρίσκεται στην συνήθως ήσυχη οδό Carey, στο πίσω μέρος των Βασιλικών Δικαστηρίων – αλλά τη Δευτέρα ήταν γεμάτο με κόσμο που έβγαζαν φωτογραφίες.

Ένας είπε ότι δεν ήξερε για πόσο ακόμα θα έπρεπε να στέκεται φρουρός, προσθέτοντας «τουλάχιστον δεν βρέχει».

Ο καλλιτέχνης του δρόμου με έδρα το Μπρίστολ κοινοποίησε μια φωτογραφία της τοιχογραφίας στο Instagram, η οποία είναι η συνήθης μέθοδος του Banksy ώστε να επβεβαιώνει ότι ένα έργο είναι αυθεντικό. Ο καλλιτέχνης έγραψε στη λεζάντα της εικόνας: «Βασιλικά Δικαστήρια. Λονδίνο».

Το έργο τέχνης βρίσκεται σε έναν εξωτερικό τοίχο του Κτιρίου της Βασίλισσας, μέρος του συγκροτήματος των Βασιλικών Δικαστηρίων.

Τα γκράφιτι με στένσιλ του Banksy συχνά επικρίνουν την κυβερνητική πολιτική, τον πόλεμο και τον καπιταλισμό.

Το περασμένο καλοκαίρι, ο καλλιτέχνης ξεκίνησε μια καμπάνια με θέμα τα ζώα στην πρωτεύουσα, η οποία ολοκληρώθηκε με έναν γορίλα να εμφανίζεται να σηκώνει ένα παντζούρι στην είσοδο του Ζωολογικού Κήπου του Λονδίνου.

Τον Δεκέμβριο του 2019 δημιούργησε μια «τροποποιημένη Γέννηση» σε ένα ξενοδοχείο στη Βηθλεέμ, η οποία έδειχνε τη φάτνη του Ιησού μπροστά από το διαχωριστικό τείχος του Ισραήλ, το οποίο φαινόταν να έχει τρυπηθεί από έκρηξη, δημιουργώντας το σχήμα ενός αστεριού.

Το Ισραήλ λέει ότι το τείχος είναι απαραίτητο για να αποτραπούν οι διεισδύσεις από τη Δυτική Όχθη, αλλά οι Παλαιστίνιοι λένε ότι είναι ένα εργαλείο για την αρπαγή γης.

