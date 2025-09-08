Στις αρχές του 2026 η εκδίκαση της έφεσης για Μαρίν Λεπέν και άλλων μελών του Εθνικού Συναγερμού

Η εκδίκαση της έφεσης κατά της καταδικαστικής απόφασης της επικεφαλής της γαλλικής ακροδεξιάς Μαρίν Λεπέν και άλλων μελών του κόμματος Εθνικός Συναγερμός (RN) θα διεξαχθεί από τις 13 Ιανουαρίου έως τις 12 Φεβρουαρίου 2026 στη Γαλλία, περισσότερο από ένα χρόνο πριν από τις προεδρικές εκλογές του 2027, σύμφωνα με το πρόγραμμα που ορίστηκε σήμερα Εφετείο του Παρισιού.

Η Λεπέν και έντεκα άλλα άτομα, οι μισοί από αυτούς που καταδικάστηκαν πρωτοδίκως, θα δικαστούν εκ νέου για κατάχρηση δημόσιου χρήματος, κατηγορούμενοι ότι έστησαν ένα «σύστημα» μεταξύ 2004 και 2016 για την πληρωμή υπαλλήλων του κόμματος με χρήματα του Ευρωκοινοβουλίου.

Τον Μάρτιο, η Λεπέν της επιβλήθηκε στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι για πέντε χρόνια.

Διαβάστε επίσης:

Μερτς: Η Ευρώπη πρέπει να αναπροσαρμόσει τα συμφέροντά της σε σχέση με τις ΗΠΑ

Γαλλία: Απογοήτευση από την πολιτική εκφράζουν οι πολίτες – Τελειώνει ο χρόνος του Μακρόν

Nεπάλ: Τουλάχιστον 17 νεκροί από πυρά της αστυνομίας σε διαδήλωση κατά της απαγόρευσης των social media (Photos/Videos)