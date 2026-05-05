ΤΡΙΤΗ 05.05.2026 09:30
Met Gala 2026: Οι ωραιότερες εμφανίσεις των τελευταίων χρόνων – Κιμ Καρντάσιαν, Μπιγιονσέ, Κίντμαν εντυπωσίασαν (photos)

Το Met Gala 2026 συγκέντρωσε για ακόμη μία χρονιά κορυφαία ονόματα της διεθνούς showbiz στη Νέα Υόρκη, που έκαναν εντυπωσιακές εμφανίσεις.

Οι εμφανίσεις που ξεχώρισαν ήταν αυτές της Κιμ Καρντάσιαν, της Μπιγιόνσε, της Νικόλ Κίντμαν και της Χέιλι Μπίμπερ.

Οι καλοντυμένες του Met Gala 2026

Η 45χρονη Καρντάσιαν επιβεβαίωσε τη σταθερή παρουσία της στη διοργάνωση, συμπληρώνοντας 13 χρόνια συμμετοχής. Εμφανίστηκε με ένα εντυπωσιακό, φουτουριστικό φόρεμα σε απόχρωση υγρού χρυσού, που ανέδειξε τις καμπύλες της.

Το φόρεμα σχεδίασαν ο Βρετανός ποπ καλλιτέχνης Allen Jones και το σχεδιαστικό δίδυμο Whitaker Malem και ήταν εμπνευσμένο από αφίσα του 1975 για την ταινία «Maitresse».

Η Μπιγιόνσε, 44 ετών, πραγματοποίησε δυναμική επιστροφή μετά από δεκαετή απουσία, κερδίζοντας τις εντυπώσεις. Ως μία από τις φετινές οικοδέσποινες, φόρεσε ένα εντυπωσιακό φόρεμα με παγιέτες και πούλιες, δημιουργία του Olivier Rousteing. Στο φόρεμα ξεχώριζε το σχέδιο ενός σκελετού από διαμάντια, ενώ την εμφάνιση συμπλήρωσε ένα επιβλητικό ασημένιο στέμμα. Η τραγουδίστρια συνοδευόταν από τον σύζυγό της Jay-Z και την κόρη τους Μπλου Άιβι.

Η Νικόλ Κίντμαν εντυπωσίασε με μία μακριά δημιουργία Chanel με παγιέτες και φτερά. Στην εκδήλωσεη τη συνόδευε η κόρη της Σάντεϊ Ρόουζ.

Ανάμεσα στις καλοντυμένες και η 29χρονη Χέιλι Μπίμπερ που επέλεξε ένα σύνολο Yves Saint Laurent με χρυσό θώρακα και μπλε φούστα από σιφόν.

Ξεχώρισαν επίσης η Αν Χάθαγουέι με φόρεμα Michael Kors ζωγραφισμένο στο χέρι που έφερε απεικόνιση της Θεάς της Ειρήνης, καθώς και η Τζίτζι Χαντίντ η οποία φόρεσε διαφανές φόρεμα Miu Miu.

Το θέμα της φετινής διοργάνωσης ήταν ήταν η Τέχνη των Κοστουμιών, ενώ ο ενδυματολογικός κώδικας ήταν η Μόδα Είναι Τέχνη. Η φετινή διοργάνωση συνοδεύτηκε και από αντιδράσεις, λόγω της χορηγίας του Τζέφ Μπέζος και της Σάντσεζ. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ζευγάρι προσέφερε 10 εκατομμύρια δολάρια στο Costume Institute, εξασφαλίζοντας τον τίτλο των επίτιμων οικοδεσποτών.

