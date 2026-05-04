Η Μπρίτνεϊ Σπιάρς δήλωσε ένοχη για απερίσκεπτη οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ

Η ποπ σταρ Μπρίτνεϊ Σπίαρς διευθέτησε μια υπόθεση οδήγησης υπό την επήρεια ναρκωτικών και αλκοόλ, δηλώνοντας ένοχη τη Δευτέρα για μια ελαφρύτερη κατηγορία απερίσκεπτης οδήγησης.

Οι δικηγόροι της Σπίαρς υπέβαλαν την ομολογία εκ μέρους της κατά τη διάρκεια ακρόασης στο Ανώτατο Δικαστήριο της Κομητείας Βεντούρα, βόρεια του Λος Άντζελες. Η 44χρονη τραγουδίστρια δεν ήταν υποχρεωμένη να παραστεί στη διαδικασία επειδή επρόκειτο για πλημμέλημα και δεν ήταν παρούσα.

Αρχικά, κατηγορήθηκε για μία μόνο κατηγορία οδήγησης υπό την επήρεια ναρκωτικών και αλκοόλ, αφού οι αστυνομικοί της Καλιφόρνιας τη συνέλαβαν τον Μάρτιο.

Η αστυνομία εντόπισε την Σπίαρς και το όχημά της μετά από αναφορά για έναν οδηγό που εθεάθη να οδηγεί ακανόνιστα με μια μαύρη BMW με μεγάλη ταχύτητα στην κομητεία Βεντούρα.

