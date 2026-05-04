ΔΕΥΤΕΡΑ 04.05.2026 22:23
04.05.2026 21:03

Η Μπρίτνεϊ Σπιάρς δήλωσε ένοχη για απερίσκεπτη οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ

Η ποπ σταρ Μπρίτνεϊ Σπίαρς διευθέτησε μια υπόθεση οδήγησης υπό την επήρεια ναρκωτικών και αλκοόλ, δηλώνοντας ένοχη τη Δευτέρα για μια ελαφρύτερη κατηγορία απερίσκεπτης οδήγησης.

Οι δικηγόροι της Σπίαρς υπέβαλαν την ομολογία εκ μέρους της κατά τη διάρκεια ακρόασης στο Ανώτατο Δικαστήριο της Κομητείας Βεντούρα, βόρεια του Λος Άντζελες. Η 44χρονη τραγουδίστρια δεν ήταν υποχρεωμένη να παραστεί στη διαδικασία επειδή επρόκειτο για πλημμέλημα και δεν ήταν παρούσα.

Αρχικά, κατηγορήθηκε για μία μόνο κατηγορία οδήγησης υπό την επήρεια ναρκωτικών και αλκοόλ, αφού οι αστυνομικοί της Καλιφόρνιας τη συνέλαβαν τον Μάρτιο.

Η αστυνομία εντόπισε την Σπίαρς και το όχημά της μετά από αναφορά για έναν οδηγό που εθεάθη να οδηγεί ακανόνιστα με μια μαύρη BMW με μεγάλη ταχύτητα στην κομητεία Βεντούρα.

Νέος Κόσμος: Βίντεο-ντοκουμέντο από τη διαφυγή των δραστών μετά την αιματηρή επίθεση σε βάρος 15χρονου

Volley League ανδρών: Μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού επί του ΠΑΟΚ στο τάι-μπρέικ και… 2-1

Συναγερμός στο Λιμενικό: Ρυμουλκό σκάφος προσάραξε στη Μακρόνησο

Η αστείρευτη δύναμη του Έντι: Από μικροπωλητής έγινε γιατρός στο Νοσοκομείου Μεσολογγίου

Ο Χάρης Δούκας τίμησε τον Οικουμενικό Πατριάρχη για την «Προστασία της Περιβαλλοντικής Κληρονομιάς»

Οι γενικότητες ενός μανιφέστου, το ντοκιμαντέρ του Σκάι και η Σία, η ζημιά με Καραμανλή, ο Παπασταύρου και το γραφείο Σαμαρά, μούδιασμα με Βαρδακαστάνη  

Μπλόφα ή πραγματική απειλή για την Ελλάδα το νέο ναυτικό πρόγραμμα της Τουρκίας, με αεροπλανοφόρα και πυρηνοκίνητα υποβρύχια;

«Έφραξαν» από τουρίστες τα σοκάκια στο Ποζιτάνο – Ασφυξία στους κατοίκους, δεν μπορούν να βγουν από τα σπίτια τους

Ανησυχία για το ενδεχόμενο να κλείσει η βάση της Ryanair στη Θεσσαλονίκη - Έκτακτη σύσκεψη για τις πτήσεις στο αεροδρόμιο Μακεδονία

Παραγωγοί ενέργειας από φωτοβολταϊκά κατά Τσάφου: «Μας οδηγείτε στη χρεωκοπία - Χαμένοι οι καταναλωτές, υπερκέρδη για προμηθευτές»

