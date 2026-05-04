Ο Τζεφ Μπέζος πουλάει το σούπερ γιοτ Koru, αξίας 500 εκατ. δολαρίων

Ο Τζεφ Μπέζος προχωρά στην πώληση του πλωτού παλατιού του, του σούπερ γιοτ Koru, αξίας 500 εκατομμυρίων δολαρίων.

Το εκπληκτικό πλοίο διαθέτει επίσης ένα πλοίο υποστήριξης, το Abeona, αξίας 75 εκατομμυρίων δολαρίων, αν και δεν είναι σαφές εάν αυτό αποτελεί μέρος της συμφωνίας. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η λειτουργία των δύο πλοίων από κοινού κοστίζει 30 εκατομμύρια δολάρια ετησίως.

Το Koru — το οποίο διαθέτει ένα ξύλινο γλυπτό της συζύγου του Μπέζος, Λόρεν Σάντσεζ, ως γοργόνα στην πλώρη — έχει γίνει πολύ αναγνωρίσιμο καθώς εξελίχθηκε παράλληλα με τη σχέση του Μπέζος και της Σάντσεζ, λειτουργώντας για πολλούς ως αντανάκλαση της νέας ζωής του επιχειρηματία μετά τον χωρισμό του από την πρώτη σύζυγό του, Μακένζι Σκοτ, έπειτα από 26 χρόνια γάμου.

Το πλοίο είναι εξοπλισμένο με κανόνια νερού, τα οποία προορίζονται για την αποτροπή πειρατών, αλλά πιθανότατα θα ήταν και χρήσιμα για την αποτροπή… παπαράτσι.

Το σκάφος μήκους 417 ποδιών είναι ένα από τα μεγαλύτερα ιστιοπλοϊκά σκάφη στον κόσμο. Μάλιστα, το 2025, στο σκάφος δεν επιτράπηκε η πρόσδεση στο Μονακό κατά τη διάρκεια του Grand Prix λόγω του μεγέθους του.

Το γιοτ δεν μπόρεσε επίσης να πλησιάσει τη λιμνοθάλασσα κατά τη διάρκεια του καλοκαιρινού γάμου του του ζευγαριού στη Βενετία.

Το 2023, οι New York Times ανέφεραν ότι το Koru ήταν πολύ μεγάλο για να δέσει στα Everglades της Φλόριντα, και αντ’ αυτού περιφερόταν γύρω από πολύ λιγότερο λαμπερά πετρελαιοφόρα και πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων.

Παρά τα προβλήματά του, το σκάφος είναι αρκετά πολυτελές, διαθέτει πισίνα με γυάλινο πυθμένα, τρία τζακούζι και ελικοδρόμιο. Έχει πλήρωμα 36 ατόμων και μπορεί να φιλοξενήσει έως και 18 άτομα.

Το ζευγάρι έχει ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο με το superyacht, προσελκύοντας διάσημους φίλους όπως η Oprah Winfrey, η Kim Kardashian, ο Leonardo DiCaprio, η Katy Perry, ο Usher και άλλοι.

